خبر في الجول – وزارة الرياضة توجه اتحاد الكرة لطلب استضافة السوبر الإفريقي على استاد مصر
الإثنين، 03 يونيو 2024 - 20:12
كتب : بسام أبوبكر
وجهت وزارة الشباب والرياضة المصرية اتحاد الكرة لطلب استضافة كأس السوبر الإفريقي.
وعلم FilGoal.com أن وزارة الرياضة قد وجهت الاتحاد ليطلب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تنظيم مباراة كأس السوبر الإفريقي على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وكانت آخر نسختين من البطولة قد أقيما في المملكة العربية السعودية.
ونفى تركي آل شيخ وزير الترفيه السعودي نية بلاده في التقدم باستضافة النسخة المقبلة من السوبر الإفريقي.
وكان اتحاد العاصمة قد توج بالنسخة الماضية من كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بهدف دون مقابل.
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