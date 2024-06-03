تشيلسي يعلن التعاقد مع إنزو ماريسكا لتدريب الفريق

أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع إنزو ماريسكيا ليكون مدرب الفريق الجديد.

ووقع ماريسكا مع تشيلسي على عقد لمدة 5 سنوات حتى عام 2029.

ماريسكا هو المدرب السابق لليستر سيتي والذي قاده للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي.

وقال المدرب الإيطالي عبر موقع تشيلسي الرسمي: "الانضمام لتشيلسي واحد من أكبر الأندية في العالم هو حلم لأي مدرب ولهذا أنا متشوق لتلك التجربة".

وتابع "أتطلع للعمل مع تلك المجموعة من المواهب والطاقم لتطوير الفريق والاستمرار في عاداته كنادي ناجح لنجعل جماهيرنا فخورين".

وفقا لصحفي فابريزيو رومانو فإن تشيلسي سيعوض ليستر بـ 8 ملايين يورو من أجل الموافقة على ترك مدربه يرحل.

وقاد ماريسكا ليستر للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب" برصيد 97 نقطة.

وجاء إبسويتش تاون الذي يتواجد فيه الدولي المصري سام مرسي في الوصافة برصيد 96 نقطة وتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.

وكان ساوثامبتون الفريق الثالث الذي صعد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على منافسه ليدز يونايتد بهدف دون رد.

ويعتبر ماريسكا ثاني مساعدي جوارديولا انتقالا إلى مقعد الرجل الأول في الكرة الإنجليزية، بعد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.