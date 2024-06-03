الرباط الصليبي يبعد مدافع أتالانتا من قائمة إيطاليا في يورو 2024

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 14:24

كتب : FilGoal

جيورجيو سكالفيني

تأكد غياب جيورجيو سكالفيني مدافع أتالانتا عن بطولة يورو 2024 مع منتخب إيطاليا بعد الإصابة بالرباط الصليبي حسبما أعلن النادي المتوج بالدوري الأوروبي.

وتعرض سكالفيني للإصابة خلال مباراة فريقه ضد فيورنتينا الأحد الماضي في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وفاز فيورنتينا على خصمه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

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وتعرض المدافع البالغ من العمر 20 عاما للإصابة وأجبرته على الخروج في تبديل في الدقيقة 81.

وانضم سكالفيني لقائمة إيطالية الأولية، لكن الإصابة ضربت حسابات لوتشيانو سباليتي المدير الفني للأتزوري.

ولم يكن سكالفيني الأول، بل سبقه فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر ميلان الذي أصيب في العضلة الخلفية وأدت إلى استبعاده من القائمة وعوضه فيديريكو جاتي لاعب يوفنتوس.

وأعلن سباليتي قائمة مكونة من 30 لاعبا في وقت سابق سيتم تقليصها لـ 26 لاعبا في وقت لاحق.

وجاءت قائمة إيطاليا:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)- أليكس ميريت (نابولي)- إيفان بروفيديل (لاتسيو)- جوليلمو فيكاريو (توتنام)

في الدفاع: فيدريكو جاتي (يوفنتوس)- أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)- راؤول بيلانوفا (تورينو)- أليساندرو بونجيورنو (تورينو)- ريكاردو كالافيوري (بولونيا)- أندريا كامبياسو (يوفنتوس)- ماتيو دارميان (إنتر ميلان)- جيوفاني دي لورينزو (نابولي)- فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)- جيانلوكا مانشيني (روما)- جيورجيو سكالفيني (أتالانتا)

في الوسط: نيكولا باريلا (إنتر ميلان)- بريان كريستانتي (روما)- نيكولو فاجيولي (يوفنتوس)- مايكيل فولورنشو (هيلاس فيرونا)- دافيد فراتيسي (إنتر ميلان)- جورجينيو (أرسنال)- لورينزو بيليجريني (روما)- صامويل ريتشي (تورينو)

في الهجوم: فيدريكو كييزا (يوفنتوس)- ستيفان الشعراوي (روما)- ريكاردو أورسوليني (بولونيا)- جياكومو راسبادوري (نابولي)- ماتيو ريتيجي (جنوى)- جيانلوكا ساكاماكا (أتالانتا)- ماتيا زاكايني (لاتسيو)

ويلعب منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية رفقة كل من إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

وتقام يورو 2024 في ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ويبدأ الأتزوري حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية بمواجهة ألبانيا في 15 يونيو.

وفي الـ20 من يونيو سيواجه إسبانيا ثم يختتمها بمواجهة كرواتيا في 24 يونيو المقبل.

يورو 2024 ألمانيا إيطاليا جيورجيو سكالفيني أتالانتا
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