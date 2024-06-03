لقاء استمر 118 دقيقة.. الترجي ينتصر على الإفريقي ويقترب من حسم لقب الدوري التونسي

الإثنين، 03 يونيو 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

الترجي

انتصر الترجي على الإفريقي في كلاسيكو تونس بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من مرحلة البطولة للدوري التونسي بلقاء استمر 118 دقيقة.

وأصبح الترجي على أعتاب حصد لقب الدوري للمرة الـ 33 في تاريخه واستعادة اللقب مرة أخرى.

واستمرت المباراة 118 دقيقة وتوقفت مرتين بسبب شغب الجماهير.

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وتقدم الترجي مبكرا عن طريق الثنائي البرازيلي، يان ساس في الدقيقة 3 ورودريجيو رودريجيز في الدقيقة 26.

وفي بداية الشوط الثاني أشعلت جماهير الإفريقي كما ضخما من الألعاب النارية ما تسبب في حجب الرؤية تماما بأرض الملعب.

وتوقف المباراة ما يقارب 15 دقيقة، وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء توقفت المباراة مجددا بسبب شغب الجماهير ومحاولات الشرطة التونسية إخراج الجماهير من المدرجات.

وفي الدقيقة الـ 11 من الوقت بدلا من الضائع قلص النيجيري كينجسلي إدوو الفارق لصالح الإفريقي من علامة الجزاء.

الفوز رفع رصيد الترجي لـ 20 نقطة من 8 مباريات بفارق 5 نقاط عن الاتحاد المنستيري قبل لقاءهما في الجولة المقبلة.

ويحتاج الترجي لنقطة من أجل حصد اللقب في آخر جولتين، وحسم تأهله لدوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

الترجي الإفريقي الدوري التونسي
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