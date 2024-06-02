الدوري المغربي - الرجاء ينتصر على الوداد في +92.. وحسم اللقب يتأجل للجولة الأخيرة

اشتعل صراع اللقب في الدوري المغربي وتأجل الحسم للجولة الأخيرة من الموسم.

وانتصر الرجاء على الوداد في الدربي بهدف قاتل وخطف الصدارة من الجيش الملكي حامل اللقب الذي تعادل مع المغرب التطواني بنتيجة 2-2.

وفاز الرجاء على الوداد بنتيجة 1-0 بهدف في الدقيقة +92 سجله آدم النفاتي من ركلة حرة مباشرة.

وارتقى الرجاء للصدارة برصيد 69 نقطة ودون خسارة في الموسم حتى الآن بواقع 20 انتصارا و9 تعادلات.

وشهدت المباراة طرد كل من سيف الدين بوهرة وأمين أبو الفتح ثنائي الوداد في الدقيقتين +94 و+99.

وفي ملعب سانية الرمل حصد أمين زحزوح نقطة للجيش الملكي أمام المغرب التطواني.

وسجل زحزوح هدفين رد بهما على ثنائية محمد رضواني.

وارتفع رصيد الجيش الملكي لـ 68 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن الرجاء المتصدر.

ويلتقي الرجاء في الجولة الأخيرة مع مولودية وجدة الذي يحتل المركز الـ 13 ويسعى للهروب من صراع الهبوط.

فيما يلتقي الجيش الملكي مع الفتح الرباطي صاحب المركز الرابع والذي يحتاج لحسم تواجده في المركز الرابع من أجل التأهل الموسم المقبل للكونفدرالية.

وتضائلت آمال الوداد المغربي في المشاركة القارية الموسم المقبل، حيث يحتل المركز السادس برصيد 41 نقطة ويحتاج لتعثر منافسيه لخطف بطاقة التأهل للكونفدرالية.