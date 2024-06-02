مدرب ألمانيا يكشف ترتيب القادة في يورو 2024.. ويوضح موقف نوير

كشف يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا ترتيب قادة المانشافت في يورو 2024، كما تحدث عن موقف مانويل نوير من المشاركة في البطولة.

ويبدأ منتخب ألمانيا رحلة البحث عن لقب البطولة التي يستضيفها هذا الشهر.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي: "ترتيب القادة سيكون 1. إلكاي جوندوجان، 2. جوشوا كيميش، 3. توماس مولر".

وأضاف "مانويل نوير سيلعب في ودية أوكرانيا يوم الاثنين، الإصابة بنزلة معوية شيء مرهق لكنه تعافى منذ بضعة أيام".

وغاب نوير عن انطلاق معسكر منتخب ألمانيا الإعدادي للبطولة التي تستضيفها البلاد الشهر المقبل، بسبب المرض.

وتابع "مستوى مانويل نوير؟ عند تقييم الأداء، عليك دائمًا أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان شخص ما قد تعرض لإصابة طويلة أم لا".

وواصل "أعتقد أن نوير لعب موسمًا رائعًا، بالنظر إلى ما حدث. في النهاية، لدي ثقة كبيرة به. لأنه لا يزال حارسًا جيدًا للغاية، وأنا متأكد من أنه سيحظى ببطولة أوروبية رائعة".

قبل أيام، أكد ناجلزمان أن نوير إذا كان بصحة جيدة، فسيكون الحارس الأساسي في يورو 2024.

كما تحدث ناجلزمان عن توماس مولر قائلا "دوره واضح، سيحصل على بعض الوقت للعب، حتى لو لم يلعب دائما كأساسي".

واستدرك "مولر مثل حلقة وصل داخل غرف خلع الملابس، وهذا شيء جيد".

وتنطلق بطولة يورو 2024 يوم 14 يونيو المقبل.

وتنتهي البطولة يوم 14 يوليو القادم.

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