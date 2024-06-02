خدمة في الجول – طرح دفعة ثالثة من تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو
الأحد، 02 يونيو 2024 - 15:31
كتب : FilGoal
طرحت شركة "تذكرتي" اليوم الأحد دفعة ثالثة من تذاكر مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.
ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا في السادس من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.
فيما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بأربع نقاط.
وتبلغ قيمة أسعار الدرجة الثالثة (يمين/شمال) 75 جنيه.
أما سعر الدرجة الثانية فتبلغ قيمته 100 جنيه.
فيما تبلغ قيمة سعر تذكرة الدرجة الأولى 200 جنيه.
أما المقصورة فتبلغ قيمة التذكرة 500 جنيه.
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