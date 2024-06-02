السولية: شيكابالا شخص محترم جدا خارج الملعب.. وهذه حقيقة العرض القطري

أشاد عمرو السولية لاعب الأهلي بشخصية محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك خارج الملعب.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وقال السولية عبر قناة إم بي سي مصر 2: "شيكابالا لاعب كبير وأسطورة من أساطير الزمالك وأحبه منذ أن كنت بالإسماعيلي و90% من الناس لا تعرفه خارج الملعب، هو شخص هادئ ومحترم ولا يخطئ في حق أي شخص وما يحدث داخل الملعب مجرد فعل ورد فعل سواء هو أخطأ هو أو الجانب الآخر، وأتمنى أن تهدأ الأمور في الفترة المقبلة ويكون السوبر الإفريقي بداية لصفحة جديدة".

وتابع "التعصب أخرنا سنوات كثيرة للخلف ويذهب بنا لسكة مختلفة والعالم كله تقدم ونحن لازلنا في مكاننا، في النهاية هي كرة قدم، كل لاعب يدافع عن قميص فريقه وخارج الملعب نحن أصدقاء ولكن داخل الملعب نحن خصوم ولكن باحترام".

وأضاف "لا يوجد أي عروض رسمية حتى الآن من قطر وجميع ما يحدث حديث من الوكلاء ولكن الأولوية للأهلي".

وأتم "انتقالي للشعب الإماراتي كان خطوة لانتقالي للأهلي وكان سيناريو مرسوم لأن نادي الإسماعيلي كان يرفض انتقالي للأهلي بشكل مباشر ولذلك طلب مني رئيس النادي أن أحضر عرضا للموافقة على رحيلي ثم حصلت على عرض الشعب بالصدفة وكان من الأسهل أن يحصل الإسماعيلي على مبلغ جيد نظير انتقالي للأهلي بشكل مباشر".