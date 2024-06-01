مورينيو: قراري هو الذهاب لـ فنربخشة ولكن.. وتوجد صعوبات في أبطال أوروبا

السبت، 01 يونيو 2024 - 20:12

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

شدد جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي أنه قرر الذهاب لتدريب فريق فنربخشة.

وقال المدير الفني البرتغالي لشبكة سكاي سبورتس: "قراري هو الذهاب إلى فنربخشة لكن الأمر ليس رسميا بعد، لا أستطيع القول إن الأمر قد حسم".

وأضاف "دوري الأبطال مع فنربخشة صعب للغاية لأن يجب لعب 3 مباريات في الأدوار التمهيدية".

أخبار متعلقة:
"في مشوارنا مكملين".. علاء عبد العال مستمر مع الجونة حتى 2025 تشكيل نهائي أبطال أوروبا - كورتوا يحرس عرين ريال مدريد.. وكروس أساسي ضد دورتموند كرة سلة - بطل جديد لـ BAL.. بترو دي لواندا الأنجولي يتوج باللقب على حساب أهلي بنغازي طريق الأهلي - فاركو ينتصر بثلاثية على الواسطى ويتأهل لدور الـ 16

وأكمل "سيذهب 8 لاعبين إلى بطولة يورو مع منتخباتهم ولن يتواجدوا معنا في فترة التحضيرات قبل المباراة الأولى، ولذلك الأمر صعب جدا".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا ذهبت أنتم تعلمون أنني أحب التحديات وبالتالي سأكافح للوصول إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا".

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت في وقت سابق أن مورينيو قد وقع على عقده مع فنربخشة.

وكشف رومانو عن مدة عقد السبيشال وان مع النادي التركي والتي تمتد لموسمين.

وكان فنربخشة خسر سابق الدوري التركي لصالح غريمه التقليدي جالاتا سراي بعدما حصل الأول على 99 نقطة فيما توج الثاني باللقب بـ102 نقطة.

وخرج فنربخشة من دور ربع نهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد الخسارة بركلات الترجيح من أولمبياكوس الذي حصل على البطولة فيما بعد.

ويحل مورينيو محل إسماعيل كارتال المدير الفني السابق لفنربخشة.

وكانت آخر محطات مورينيو التدريبية هي روما الإيطالي.

المدرب الملقب بالاستثنائي صاحب الـ61 عاما استمر في تدريب روما من يوليو عام 2021 حتى يناير من العام الجاري.

وقاد مورينيو روما للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم قبل الماضي.

وقاد مورينيو نادي روما في 138 مباراة سجل فاز في 68 لقاء وتعادل في 30 وخسر في 40 مواجهة.

وسجل روما معه 215 مباراة واستقبل 147 هدفا.

الدوري التركي فنربخشة جوزيه مورينيو روما
نرشح لكم
في النهائي مباشرة.. ريال مدريد يتأهل لـ كأس إنتركونتيننتال 2024 كوبل: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة من ريال مدريد.. ولم نستغل فرصنا أنشيلوتي: دورتموند لعب أفضل منا في الشوط الأول.. وغيرنا أسلوب لعبنا ذات الأذنين تعرف ملكها.. ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 أمام دورتموند انتهت نهائي أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(0) دورتموند.. الملكي بطل أوروبا للمرة الـ 15 تشكيل نهائي أبطال أوروبا - لا تغييرات في دورتموند أمام ريال مدريد.. ورويس على الدكة رومانو: ميرتينز وقع على عقود تجديد عقده مع جالاتاسراي.. وموعد اعتزاله كانتونا: إذا أبيدت غزة هذه المرة فإن العالم سينتهي
أخر الأخبار
وسام أبو علي: ضغطت للانتقال إلى الأهلي.. لا أقرأ العربية ووالدي يظن أنه مدرب 13 دقيقة | الدوري المصري
عمرو أدهم: الزمالك خسر قضية بوطيب وهذا هو طريق الحل 32 دقيقة | الدوري المصري
السولية: السخرية كانت نقطة تحول لنفوز ببطولات متتالية.. وهذه المباراة هي الأصعب لي 35 دقيقة | الكرة المصرية
في النهائي مباشرة.. ريال مدريد يتأهل لـ كأس إنتركونتيننتال 2024 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوبل: نشعر بخيبة أمل بعد الهزيمة من ريال مدريد.. ولم نستغل فرصنا ساعة | الكرة الأوروبية
بيلينجهام: هذه أفضل ليلة في حياتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: دورتموند لعب أفضل منا في الشوط الأول.. وغيرنا أسلوب لعبنا ساعة | الكرة الأوروبية
ذات الأذنين تعرف ملكها.. ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 أمام دورتموند ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي