كانتونا: إذا أبيدت غزة هذه المرة فإن العالم سينتهي

أظهر إريك كانتونا نجم فرنسا ومانشستر يونايتد السابق دعمه مجددا للقضية الفلسطينية في ظل الإبادة الجماعية ضد شعب غزة أمام العدوان.

وظهر الفرنسي عبر حساب "أصوات لغزة" على إنستجرام وهو يقرأ رسالة بيسان عودة الصحفية الفلسطينية.

وجاء نص الرسالة:

"كل مرة يُظهر الغزوين كيف ينجون ويعيشون مجددا، بطريقة أو بأخرى، حرب وراء حرب.

لكن الأمر مختلف هذه المرة، إذا أبيدت غزة هذه المرة فإن العالم سينتهي لا محالة.

طوّر العالم طرقا للقتل ونمى جشعه وتدنيسه للبراءة، إذا لم تنجُ غزة هذه المرة، فإن هذا يعني أن النصر سيكون من نصيب الأكثر عنفا وبربرية".

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وسبق أن أظهر الفرنسي دعمه لفلسطين أعقاب أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

وكتب كانتونا عبر حسابه على إنستجرام: "الدفاع عن حقوق الإنسان لدى الفلسطينيين لا يعني أنك تدعم حماس".

"قول فلسطين حرة لا يعني معاداتك للسامية أو إنك تريد زوال جميع اليهود".

"فلسطين حرة" تعني أن يتحرروا من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسرق أبسط حقوقهم الإنسانية منذ 75 عاما.

"فلسطين حرة" تعني توقفوا عن حبس 2.3 مليون مواطن فلسطيني في أكبر سجن مفتوح بالعالم ونصفهم من الأطفال.

"فلسطين حرة" تعني أوقفوا التمييز العنصري التي تقوم به الحكومة الإسرائيلية.

"فلسطين حرة" تعني أعطوا الفلسطينيين التحكم في البنية التحتية لأراضيهم.