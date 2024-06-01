خبر في الجول – الجيش الملكي يتوصل لاتفاق مبدئي مع العملود

توصل نادي الجيش الملكي المغربي إلى اتفاق مبدئي مع أيوب العملود الظهير الأيمن لنادي الوداد.

وينتهي عقد العملود مع الوداد بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أيوب العملود وقع على عقود مبدئية لنادي الجيش الملكي المغربي تمهيدا لضمه بداية من الموسم المقبل.

واستقر العملود على الانتقال للجيش الملكي رغم تلقيه عدد من العروض من أندية مغربية وعربية.

وكان العملود أحد العناصر الأساسية التي قادت الوداد إلى الفوز بدوري أبطال إفريقيا في 2022 وكذلك وصافة النسخة قبل الماضية من المسابقة.

المدافع الأيمن صاحب الـ30 عام خاض مع الوداد 187 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 20 آخرين بجميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي خاض العملود مباراة وحيدة بقميص منتخب المغرب.

ويعاني الوداد من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي، وكذلك من ضائقة مالية قد تؤدي لرحيل عدد من نجوم الفريق.