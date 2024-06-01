خبر في الجول – الجيش الملكي يتوصل لاتفاق مبدئي مع العملود

السبت، 01 يونيو 2024 - 16:56

كتب : عمرو نبيل

أيوب العملود - بيرسي تاو

توصل نادي الجيش الملكي المغربي إلى اتفاق مبدئي مع أيوب العملود الظهير الأيمن لنادي الوداد.

وينتهي عقد العملود مع الوداد بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أيوب العملود وقع على عقود مبدئية لنادي الجيش الملكي المغربي تمهيدا لضمه بداية من الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
ميتروفيتش: الهلال سيفوز بالرباعية في الموسم المقبل.. وأهنئ النصر على كفاحه انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر ناصر الخليفي يعلن عودة يوفنتوس لرابطة الأندية الأوروبية.. وموقف ريال مدريد وبرشلونة حرب من فيفا على الدوريات الكبرى.. وتفكير في مقاطعة كأس العالم للأندية 2025

واستقر العملود على الانتقال للجيش الملكي رغم تلقيه عدد من العروض من أندية مغربية وعربية.

وكان العملود أحد العناصر الأساسية التي قادت الوداد إلى الفوز بدوري أبطال إفريقيا في 2022 وكذلك وصافة النسخة قبل الماضية من المسابقة.

المدافع الأيمن صاحب الـ30 عام خاض مع الوداد 187 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 20 آخرين بجميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي خاض العملود مباراة وحيدة بقميص منتخب المغرب.

ويعاني الوداد من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي، وكذلك من ضائقة مالية قد تؤدي لرحيل عدد من نجوم الفريق.

الوداد الجيش الملكي
نرشح لكم
كانتونا: إذا أبيدت غزة هذه المرة فإن العالم سينتهي الهلال بطل الثلاثية ويحصد لقب كأس خادم الحرمين بركلات الترجيح ضد الهلال انتهت نهائي كأس السعودية - الهلال (1)-(1) النصر.. الزعيم البطل تشكيل نهائي كأس خادم الحرمين - الفرج يقود وسط الهلال.. ورونالدو في هجوم النصر تقرير: الوداد يقترب من مهاجم بالميراس السابق بلماضي يكشف حقيقة مفاوضات منتخب تونس مؤتمر مدرب الهلال: نطمح لتحقيق اللقب الثالث.. وسنتأثر بغياب سافيتش ولكن مؤتمر مدرب النصر: ننتظر صافرة عادلة في نهائي كأس خادم الحرمين ضد الهلال
أخر الأخبار
طريق الأهلي - فاركو ينتصر بثلاثية على الواسطى ويتأهل لدور الـ 16 10 دقيقة | الكرة المصرية
"مباريات الأشقاء".. الاتحاد القطري يستضيف لقاءات فلسطين ولبنان في تصفيات مونديال 2026 27 دقيقة | آسيا
كرة يد - الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر بالتفوق على البنك الأهلي 51 دقيقة | كرة يد
معلول يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي وزملائه بعد التتويج بـ دوري أبطال إفريقيا 59 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: ميرتينز وقع على عقود تجديد عقده مع جالاتاسراي.. وموعد اعتزاله ساعة | الكرة الأوروبية
كانتونا: إذا أبيدت غزة هذه المرة فإن العالم سينتهي ساعة | الكرة الأوروبية
كيميتش: تمديد عقدي لا يعتمد علي.. والأولوية لـ بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الجيش الملكي يتوصل لاتفاق مبدئي مع العملود 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 4 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي