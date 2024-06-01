حرب من فيفا على الدوريات الكبرى.. وتفكير في مقاطعة كأس العالم للأندية 2025

السبت، 01 يونيو 2024 - 14:11

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو - رئيس فيفا

تندلع حرب في الخفاء بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وبين الاتحادات المحلية في الدول الأوروبية الكبرى حاليا.

إذ يرغب فيفا في تقليص عدد الأندية المشاركة في الدوريات الكبرى مثل الإنجليزي والإسباني والإيطالي إلى 18 فريقا بدلا من 20 مثلما يعمل به المسابقة الفرنسية والألمانية.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية في تقرير لها اليوم السبت فإن فيفا أنشأ بالفعل مجموعة عمل لتنفيذ تلك الخطة.

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وقال مصدر للصحيفة الإنجليزية: "نعتقد أن هذا هو هدف فيفا النهائي، لن نتفاجأ إن كانوا كتبوا بالفعل ما يريدون تحقيقه.

وكان الدوري الإنجليزي بمسماه الحالي بريميرليج حين تم تقديمه سنة 1992 يقام بمشاركة 22 فريقا وكانت الخطة تقليصه إلى 18 فريقا لكن تم إلغاء الفكرة لاحقا.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" تعليقا على التكهنات: "إن لم نتخذ أي إجراءات فإن الصناعة في خطر، والحل لدى فيفا هو إنشاء مسابقات جديدة".

وواصل "ومن أجل حدوث ذلك يجب أن نخسر ناديين من الدوري الإسباني لتقليص عدد الفرق، هذا يعني أنه سيكون هناك 70 لاعبا بدون وظيفة في تلك الأندية وهناك الآلاف سوف يخسرون وظائفهم في تلك الأندية".

وأردف تيباس "يجب أن نصلح الوضع الحالي قبل أن ننشيء مسابقات جديدة والتي سوف تدمر الصناعة والأندية وأحلام الجماهير".

من ناحية أخرى تفكر بعض الأندية الأوروبية في مقاطعة كأس العالم للأندية 2025 بشكله الجديد نظرا لأنها سوف تسبب تدميرا للاعبين خاصة أنها ستأتي بعد نهاية موسم طويل وشاق.

وسيقام كأس العالم للأندية بشكله الجديد بمشاركة 32 فريقا مثل نظام كأس العالم السابق للمنتخبات.

فيفا الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني كأس العالم للأندية
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