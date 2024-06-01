في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع كوناتي

علم FilGoal.com أن النادي الأهلي بدأ في التفاوض مع المهاجم الدولي البوركيني محمد كوناتي.

محمد كوناتي النادي : أخمات جروزني الأهلي

كوناتي سيصبح حرا بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع فريق أخمات جروزني الروسي.

وحسبما علم فإن الأهلي بدأ التفاوض مع محمد كوناتي، وأن اللاعب يحظى بإعجاب مارسيل كولر وتأييد لجنة التخطيط وشركة الكرة بالنادي.

الأهلي يريد التأكد من رغبة اللاعب أولا في الانضمام للفريق خاصة في ظل امتلاكه عروض أوروبية، ثم سيدرس مطالبه المادية وكيفية التوصل إلى اتفاق مادي مناسب.

ويرغب الأهلي في تدعيم خط الهجوم بمهاجم مميز من أجل قيادة الفريق في منافسات بطولة إنتركونتيننتال 2024 وكأس العالم للأندية 2025.

موقع "africafoot" ذكر في وت سابق أن اسم المهاجم الدولي يجذب عدة أندية أوروبية من بينها فيردر بريمن الألماني بالإضافة إلى الأهلي.

وأشار التقرير إلى أن راتب اللاعب السنوي في روسيا يصل لـ 355 ألف يورو.

وسبق أن ترشح اسم البوركينابي بالانتقال للأهلي في الصيف الماضي. (طالع التفاصيل)

وخاض الموسم الجاري 35 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 1، وتواجد في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري الروسي برصيد 11 هدفا.

من هو محمد كوناتي ؟

المهاجم البوركينابي وُلد في كوت ديفوار وبدأ مسيرته في بلاد الأفيال.

وخاض تجربة احترافية قصيرة في رومانيا ومنها انتقل لأورال الروسي ثم بابيتي اللاتفي وكيرات الكازاخستاني ويريفين الأرميني.

وعاد في 2019 للدوري الروسي عن طريق تامبوف ثم خيميكي وفي 2021 انضم لأخمات.

كوناتي انضم لصفوف أخمات في 2021 وخلال تلك الفترة سجل 34 هدفا وصنع 3 في 90 مباراة.

وخلال مسيرته خاض 181 مباراة سجل 53 هدفا وصنع 12، وتحصل على 17 بطاقة صفراء و1 حمراء.

وبقميص منتخب بوركينا فاسو خاض 24 مباراة سجل 5 أهداف وتواجد في أمم إفريقيا 2023 وسجل هدفا في التعادل مع الجزائر بدور المجموعات.