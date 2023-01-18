مصدر من الأهلي لـ في الجول: سوري كابا ومحمد كوناتي من المرشحين للفريق

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 22:51

كتب : أحمد الخولي

سوري كابا ومحمد كوناتي

لا يزال الأهلي يبحث عن أحد المهاجمين الأجانب من أجل التعاقد معه لدعم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

سوري كابا

النادي : ميتلاند

محمد كوناتي

النادي : مالي

الأهلي

ودخل ثنائي أجنبي جديد دائرة اهتمامات الأهلي وهو الغيني سوري كابا والبوركينابي محمد كوناتي.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com: "المهاجم الغيني سوري كابا دخل ضمن المرشحين للانضمام للفريق خلال الفترة الحالية".

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وأضاف "وكذلك مهاجم بوركينا فاسو محمد كوناتي ضمن المرشحين للأهلي".

ويلعب المهاجم الغيني سوري كابا مع فريق ميتييلاند الدنماركي.

ويبلغ كابي من العمر 27 عاما وشارك هذا الموسم في 27 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

أما البوركينابي محمد كوناتي يبلغ من العمر 25 عاما ويلعب مع فريق أخمات الروسي.

وشارك خلال الموسم الجاري في 20 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفا.

محمد كوناتي سوري كابا الأهلي
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