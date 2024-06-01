رومانو: لاعب فولام يقترب من الانضمام لـ تشيلسي

السبت، 01 يونيو 2024 - 13:37

كتب : FilGoal

توسين أدارابيويو

اقترب تشيلسي من حسم أول صفقاته للموسم الجديد.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا فأن تشيلسي قد اقترب من التعاقد مع توسين أدارابيويو لاعب فولام ليكون أول صفقات الفريق.

وأشار رومانو إلى أن تشيلسي قد تفوق على نيوكاسل في سباق التعاقد مع اللاعب.

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وقد يكون أدارابيويو هو أول صفقات عهد المدرب الجديد إنزو ماريسكا الذي اقترب من تولي قيادة الفريق بشكل رسمي.

ويلعب أدارابيويو في مركز قلب الدفاع وانضم لصفوف فولام في 2020 قادما من فريق الناشئين بمانشستر سيتي.

وينتهي تعاقد صاحب الـ 26 عاما مع فولام بنهاية الموسم المنقضي.

وشارك أدارابيويو في 25 مباراة برفقة نيوكاسل خلال الموسم المنقضي وتمكن من تسجيل هدفين.

وأنهى تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السابع بالموسم الماضي والمؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وأعلن تشيلسي رحيل ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق بنهاية الموسم واقترب من الإعلان عن إنزو ماريكسا خليفة له.

توسين أدارابيويو فولام تشيلسي
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