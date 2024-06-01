ليستر سيتي يخطط لإعادة ساري إلى الدوري الإنجليزي

السبت، 01 يونيو 2024 - 11:18

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو

يخطط ليستر سيتي للتعاقد مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وعاد ليسترسيتي إلى الدوري الإنجليزي بعدما قضى الموسم المنصرم في دوري الدرجة الاولى شامبيون شيب.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن ليتسر سيتي مهتم للغاية واستفسر بقوة عن موقف ساري من قيادة الفريق بالموسم المقبل.

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وأوضحت التقارير أن ساري يملك عرضا من باناثينايكوس اليوناني وكذلك بولونيا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي.

لكن مدرب تشيسلي السابق ليس في عجلة من أمره ويحتاج الوقت لاتخاذ القرار المناسب.

وخاض ساري اخر تجاربه التدريبية مع لاتسيو الإيطالي قبل أن يرحل عن تدريبه ويخلفه الكرواتي إيجور تودور .

ساري سبق له العمل مع نابولي الذي قدم معه نتائج جيدة وكذلك حصل على الدوري الأوروبي مع تشيلسي والدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس.

في المقابل سيفقد ليستر سيتي خدمات مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا الذي انتقل لتدريب تشيلسي خلفا لمناوريسيو بوكيتينيو.

ليستر سيتي ارتبط بالنتائج المميزة رفقة المدربين الإيطاليين وحقق لقبه التاريخي للدوري الإنجليزي موسم 2015-2016 رفقة كلاوديو رانييري.

ليستر سيتي ساري تشيلسي الدوري الإنجليزي
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