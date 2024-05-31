عاد اسمه من جديد.. تقرير: محمد كوناتي يجذب اهتمام الأهلي

الجمعة، 31 مايو 2024 - 23:36

كتب : FilGoal

احتفال محمد كوناتي مع بوركينا فاسو بهدفه ضد الجزائر

ارتبط اسم الأهلي بضم البوركينابي محمد كوناتي مهاجم أخمات جروزني الروسي.

محمد كوناتي

النادي : أخمات جروزني

الأهلي

وبحسب موقع "africafoot" فإن المهاجم سيصبح حرا بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع الفريق الروسي.

وكشف التقرير أن اسم المهاجم الدولي يجذب عدة أندية أوروبية من بينها فيردر بريمن الألماني بالإضافة إلى الأهلي.

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وأضاف التقرير أن مسؤولي الأهلي سيتواصلون مع اللاعب من أجل بدء التفاوض لاحتمالية ضمه بدءا من الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن تواصل الأهلي مع اللاعب يأتي بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي.

وأشار التقرير إلى أن راتب اللاعب السنوي في روسيا يصل لـ 355 ألف يورو.

وسبق أن ترشح اسم البوركينابي بالانتقال للأهلي في الصيف الماضي. (طالع التفاصيل)

وخاض الموسم الجاري 35 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 1، وتواجد في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري الروسي برصيد 11 هدفا.

من هو محمد كوناتي ؟

المهاجم البوركينابي وُلد في كوت ديفوار وبدأ مسيرته في بلاد الأفيال.

وخاض تجربة احترافية قصيرة في رومانيا ومنها انتقل لأورال الروسي ثم بابيتي اللاتفي وكيرات الكازاخستاني ويريفين الأرميني.

وعاد في 2019 للدوري الروسي عن طريق تامبوف ثم خيميكي وفي 2021 انضم لأخمات.

كوناتي انضم لصفوف أخمات في 2021 وخلال تلك الفترة سجل 34 هدفا وصنع 3 في 90 مباراة.

وخلال مسيرته خاض 181 مباراة سجل 53 هدفا وصنع 12، وتحصل على 17 بطاقة صفراء و1 حمراء.

وبقميص منتخب بوركينا فاسو خاض 24 مباراة سجل 5 أهداف وتواجد في أمم إفريقيا 2023 وسجل هدفا في التعادل مع الجزائر بدور المجموعات.

الأهلي محمد كوناتي أخمات جروزني
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