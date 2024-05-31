قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.. دورتموند يوقع عقد رعاية مع شركة أسلحة ألمانية

وقّع نادي بوروسيا دورتموند الألماني عقد رعاية مع شركة "راينميتال" المصنعة للأسلحة لمدة 3 سنوات.

ويستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت في ملعب ويمبلي.

وبحسب تقرير شبكة "ذا أثليتك"سيظهر شعار الشركة على منتجات النادي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت وكذلك في لوحات الإعلانات وخلال المؤتمر الصحفي، لكن لن تظهر على قمصان الفريق.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتفق فيها نادي من الدوري الألماني على رعاية مع شركة دفاع ألمانية.

وقال هانز يواكيم فاتسكه رئيس النادي عبر الموقع الرسمي: "الأمن والدفاع هما حجر الزاوية الأساسي لديمقراطيتنا، خاصة اليوم، عندما نرى كل يوم كيف يجب الدفاع عن الحرية في أوروبا".

وقال أرمين باببرجر الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال إن الشركة "تشترك في مواقف وطموحات وأصول مماثلة" مثل دورتموند.

Taking responsibility: @RheinmetallAG wird „Champion Partner“ des BVB 🗯️ „Sicherheit und Verteidigung sind elementare Eckpfeiler unserer Demokratie. Deshalb halten wir es für die richtige Entscheidung, uns sehr intensiv damit zu beschäftigen, wie wir diese Eckpfeiler schützen.… pic.twitter.com/EwWy0r0HLD — Borussia Dortmund (@BVB) May 29, 2024

وفي نفس السياق طالبت جمعية السلام الألمانية من مشجعي دورتموند بأن ينهي النادي الاتفاقية.

وأبدى شولز فون جلاسر رئيس المجموعة السليمة غضبه قائلا: "أنا مصدوم للغاية، لم أكن أتوقع أبدا أن يفكر النادي في الدخول في شراكة مع شركة أسلحة".

وأضاف أنه شعر بالإهانة "كمشجع لدورتموند وناشط سلام".

ويعد بوروسيا دورتموند ثاني أكثر فريق تحقيقا للإيرادات في ألمانيا بعد بايرن ميونيخ وفي المركز الـ 12 بين الأندية الأوروبية بإيرادات قدرها 420 مليون يورو.

ويستهدف الأصفر والأسود لحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد 1997.

وسبق أن خسر نهائي 2013 ضد بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1.