قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.. دورتموند يوقع عقد رعاية مع شركة أسلحة ألمانية

الجمعة، 31 مايو 2024 - 19:33

كتب : FilGoal

دخلة بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وقّع نادي بوروسيا دورتموند الألماني عقد رعاية مع شركة "راينميتال" المصنعة للأسلحة لمدة 3 سنوات.

ويستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت في ملعب ويمبلي.

وبحسب تقرير شبكة "ذا أثليتك"سيظهر شعار الشركة على منتجات النادي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت وكذلك في لوحات الإعلانات وخلال المؤتمر الصحفي، لكن لن تظهر على قمصان الفريق.

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وتعد تلك المرة الأولى التي يتفق فيها نادي من الدوري الألماني على رعاية مع شركة دفاع ألمانية.

وقال هانز يواكيم فاتسكه رئيس النادي عبر الموقع الرسمي: "الأمن والدفاع هما حجر الزاوية الأساسي لديمقراطيتنا، خاصة اليوم، عندما نرى كل يوم كيف يجب الدفاع عن الحرية في أوروبا".

وقال أرمين باببرجر الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال إن الشركة "تشترك في مواقف وطموحات وأصول مماثلة" مثل دورتموند.

وفي نفس السياق طالبت جمعية السلام الألمانية من مشجعي دورتموند بأن ينهي النادي الاتفاقية.

وأبدى شولز فون جلاسر رئيس المجموعة السليمة غضبه قائلا: "أنا مصدوم للغاية، لم أكن أتوقع أبدا أن يفكر النادي في الدخول في شراكة مع شركة أسلحة".

وأضاف أنه شعر بالإهانة "كمشجع لدورتموند وناشط سلام".

ويعد بوروسيا دورتموند ثاني أكثر فريق تحقيقا للإيرادات في ألمانيا بعد بايرن ميونيخ وفي المركز الـ 12 بين الأندية الأوروبية بإيرادات قدرها 420 مليون يورو.

ويستهدف الأصفر والأسود لحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد 1997.

وسبق أن خسر نهائي 2013 ضد بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1.

بوروسيا دورتموند شركة أسلحة
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