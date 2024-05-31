ليكيب: شرط جزائي منخفض لمن يرغب في ضم جريزمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها عن وجود شرط جزائي ذو قيمة منخفضة في تعاقد أنطوان جريزمان مع ناديه أتليتكو مدريد.

أنطوان جريزمان النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وأوضحت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها أن الشرط الجزائي تبلغ قيمته 15 مليون يورو في ظل وجود اهتمام من أندية الدوري الأمريكي بضمه.

ويمتد تعاقد اللاعب صاحب الـ33 عاما مع الأتليتي حتى صيف عام 2026.

وكان جريزمان عاد إلى أتليتكو مدريد معارا من برشلونة في عام 2021 قبل أن يضمه الروخيبلانكوس نهائيا فيما بعد.

وكان اللاعب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 أكد من قبل أنه لا ينوي اللعب في أوروبا سوى للأتليتي.

وقال: "حصلت على عدة عروض لكن موقفي واضح".

وأتم "أريد البقاء في أتليتكو، لقد بذلك الكثير من الجهد للعودة وليتم قبولي مجددا، أرغب في أن يكون هو فريقي الأخير في أوروبا".