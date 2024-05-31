عمر كمال يكشف حقيقة خلافه مع حسام حسن.. ومفاجأة بشأن كهربا

كشف عمر كمال لاعب الأهلي حقيقة خلافه مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

واستبعد حسام حسن، عمر كمال من قائمة منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقال عمر كمال عبر قناة الأهلي: "حسام حسن أول من دفع بي في مركز الظهير الأيمن عندما كنت لاعبا في المصري، ولكني تسببت في الخسارة من الزمالك وهنا شعر بالضيق مني واستبعدني من المباريات".

وأضاف "انتقلت لصفوف الأسيوطي على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة وبعد عودتي تلقيت عرضا من إنبي. حسام حسن تمسك ببقائي ولكنني كنت أرغب في المشاركة بشكل مستمر وبعدها تم وضعي على قائمة الانتظار".

وتابع "تدربت بشكل منفرد في صالة الألعاب البدنية حتى تحدث معي حسام حسن وأعادني مجددا لتدريبات الفريق لكنه رحل لتدريب بيراميدز بعدها بأيام".

وشدد "ما ذكرته خلال أحد البرامج الرياضية بشأن مروري بأفضل فتراتي مع المصري عندما لعبت في مركزي الأصلي وهو الجناح الأيمن لا يقلل من حسام حسن الذي كان يريد الدفع بي في مركز الظهير الأيمن. كنت أحرص على مصافحته في كل مباراة ولا توجد بيننا أي خلافات".

وكشف لاعب الأهلي "كهربا هو من أبلغني بإتمام صفقة انتقالي إلى الأهلي عندما كنا في الطريق لخوض إحدى تدريبات المنتخب بكأس أمم إفريقيا، وقال لي: "مبروك يا أهلاوين أيوا أنت متمثلش".

ولعب عمر كمال لأندية اتحاد الشرطة والمصري والاسيوطي ومودرن فيوتشر قبل أن ينتقل للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.