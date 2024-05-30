أغلق الباب أمام مانشستر يونايتد.. إبسويتش تاون يمدد تعاقد كيران ماكينا

الخميس، 30 مايو 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

كيران ماكينا - إبسويتش تاون

أعلن نادي إبسويتش تاون تمديد تعاقد كيران ماكينا لمدة 4 مواسم مقبلة في منصب المدير الفني.

وقاد ماكينا الفريق من التأهل من الدرجة الثانية إلى الأولى ثم الدوري الممتاز في موسمين.

وأعاد إبسويتش تاون مجددا إلى الدوري الممتاز لأول مرة منذ 22 عاما.

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وخلال موسمين تحت قيادته حقق الفريق 194 نقطة وسجل 193 هدفا.

وقال ماكينا عبر موقع النادي الرسمي: "أنا فخور للغاية لتجديد تعاقدي مع النادي، استمعتنا بنجاح رائع سويا في آخر موسمين ومتحمس للحصول على الفرصة والمسؤولية في هذا النادي بأول مواسمه في الدوري الإنجليزي بعد 22 عاما".

وأغلق تجديد ماكينا الباب أمام مانشستر يونايتد في التفكير لخلافة إريك تين هاج في الموسم المقبل.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية حاول يونايتد التفوق على تشيلسي في سباق الفوز بخدمات ماكينا الذي قاد إبسويتش تاون للصعود للدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

لكن أكد التقرير حتى الآن أن يونايتد لم يقرر بعد مصير مدربه إريك تين هاج سواء بالبقاء أو الرحيل.

فيما ذكرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية أن ماكينا يفضل العمل في يونايتد حال تقدمه هو وتشيلسي بعرضين للتعاقد معه.

وسبق لماكينا العمل في الجهاز الفني لليونايتد حيث كان مساعدا لأولي جونار سولشاير.

كيران ماكينا إبسويتش تاون الدوري الإنجليزي
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