محرز يرد على استبعاده من منتخب الجزائر

أوضح رياض محرز جناح أهلي جدة أسباب عدم انضمامه لمنتخب الجزائر في فترة التوقف الدولي الحالي عقب نهاية الموسم.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر استعدادا لمواجهة غينيا يوم 6 يونيو القادم ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، وأوغندا في الجولة الرابعة، استبعاد محرز.

وقال محرز عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لم أتلق أي مكالمات من مدرب منتخب الجزائر ولا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم".

وأضاف "لقد شعرت ببعض الانزعاج في ركبتي، لذلك اخترت الراحة خلال آخر مباراتين في الدوري السعودي حتى أكون جاهزا لهاتين المواجهتين الهامتين في تصفيات كأس العالم 2026".

وأكمل "حظا طيبا للمنتخب الجزائري في المباريات القادمة، كان من المهم بالنسبة لي أن أكون متواجدا في صفوف المنتخب".

وأتم قائد منتخب الجزائر "أحترم اختيارات المدرب ولكني أحيطم علما بهذا القرار".

من جهته، كشف فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر أسباب استبعاد رياض محرز قائد الفريق من قائمة الخضر لمواجهتي غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي: "أذكركم في البداية بأنني تحدثت مع رياض محرز في شهر مارس الماضي وطلب مني عدم استدعائه".

وأضاف "كان من المفترض أن يتصل بي عندما يريد العودة لكنني لم أتلق أي شيء منه، وهذا يعني أنه لا يزال غير جاهز".

يذكر أن محرز غاب عن معسكر منتخب الجزائر الأول تحت قيادة بيتكوفيتش في مارس الماضي، بعدما أخبر المدرب الجديد أنه ليس جاهزا لحسم مستقبله الدولي.

وأكد المدرب البوسني "رغم ذلك وضعت اسم محرز ضمن القائمة الموسعة، وأبواب المنتخب تبقى مفتوحة".

وأكمل "يوسف بلايلي لاعب موهوب لكن قمت باختياري ونملك لاعبين بنفس طريقة اللعب في مركزه".

وتابع "بلايلي يعاني من مشاكل انضباطية مع ناديه لكن أبواب المنتخب ليست مغلقة في وجهه".

وأعلن بيتكوفيتش قائمة الخضر لمبارتي غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت عدة مفاجآت.

وشهدت القائمة تواجد أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا.

فيما غاب عنها النجوم رياض محرز وإسلام سليماني ويوسف بلايلي، كما غاب فارس شايبي لاعب آينتراخت فرانكفورت.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا وأسامة بن بوط ومصطفى زغبة

الدفاع: ريان آيت نوري وجوان حجام ويوسف عطال وكيفين غيطون وعيسى ماندي وزين الدين بلعيد ومحمد أمين مداني ومحمد أمين توجاي وشعيب كداد

الوسط: أحمد قندوسي وإسماعيل بن ناصر وحسام عوار ونبيل بن طالب ورامز زروقي

الهجوم: سعيد بن رحمة وياسين براهيمي وبغداد بونجاح ومحمد أمين عمورة وياسين بن زية وأنيس حاج موسى وأمين جويري ومنصف بكرار

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