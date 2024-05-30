مدرب الجزائر يوضح أسباب استبعاد محرز

كشف فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر أسباب استبعاد رياض محرز قائد الفريق من قائمة الخضر لمواجهتي غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب الجزائر ضد نظيره الغيني يوم 6 يونيو القادم بملعب نيلسون مانديلا ضمن الجولة الثالثة من التصفيات، قبل السفر إلى كمبالا لمواجهة أوغندا في الجولة الرابعة.

وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي: "أذكركم في البداية بأنني تحدثت مع رياض محرز في شهر مارس الماضي وطلب مني عدم استدعائه".

وأضاف "كان من المفترض أن يتصل بي عندما يريد العودة لكنني لم أتلق أي شيء منه، وهذا يعني أنه لا يزال غير جاهز".

يذكر أن محرز غاب عن معسكر منتخب الجزائر الأول تحت قيادة بيتكوفيتش في مارس الماضي، بعدما أخبر المدرب الجديد أنه ليس جاهزا لحسم مستقبله الدولي.

وأكد المدرب البوسني "رغم ذلك وضعت اسم محرز ضمن القائمة الموسعة، وأبواب المنتخب تبقى مفتوحة".

وأكمل "يوسف بلايلي لاعب موهوب لكن قمت باختياري ونملك لاعبين بنفس طريقة اللعب في مركزه".

وتابع "بلايلي يعاني من مشاكل انضباطية مع ناديه لكن أبواب المنتخب ليست مغلقة في وجهه".

وأعلن بيتكوفيتش قائمة الخضر لمبارتي غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت عدة مفاجآت.

وشهدت القائمة تواجد أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا.

فيما غاب عنها النجوم رياض محرز وإسلام سليماني ويوسف بلايلي، كما غاب فارس شايبي لاعب آينتراخت فرانكفورت.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا وأسامة بن بوط ومصطفى زغبة

الدفاع: ريان آيت نوري وجوان حجام ويوسف عطال وكيفين غيطون وعيسى ماندي وزين الدين بلعيد ومحمد أمين مداني ومحمد أمين توجاي وشعيب كداد

الوسط: أحمد قندوسي وإسماعيل بن ناصر وحسام عوار ونبيل بن طالب ورامز زروقي

الهجوم: سعيد بن رحمة وياسين براهيمي وبغداد بونجاح ومحمد أمين عمورة وياسين بن زية وأنيس حاج موسى وأمين جويري ومنصف بكرار

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