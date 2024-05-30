بيبو: غير صحيح سوء حالة معلول النفسية.. يتم إقحام اسمي في أي مشكلة وحقيقة ما حدث مع تاو

الخميس، 30 مايو 2024 - 14:03

كتب : FilGoal

احتفال بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

نفى خالد بيبو مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي سوء حالة علي معلول النفسية.

وكشف بيبو حقيقة ما حدث مع بيرسي تاو واعتراض اللاعب على استبداله في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد الفوز على الترجي بهدف دون مقابل على استاد القاهرة.

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وقال بيبو عبر قناة صدى البلد: "الأهلي يدخل كل البطولات بهدف أن يكون رقم 1، دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية شهدت العديد من التفاصيل لكن الحمد لله توجنا باللقب في النهاية وكان شيء مهم وعظيم لنا".

وبسؤاله عن أصعب محطة أجاب "طوال البطولة حتى صافرة حكم اللقاء في النهائي، بسبب ظروف السفر والطيران والملاعب والطقس، كل ذلك يكون له تأثير".

وشدد "لا أحب الحديث عن المكافآت، أرى إنه شيء غير لطيف أن يتحرك اللاعب والجميع يعلم ما سيحصل عليه".

وكشف بيبو "أي مباراة نهائية يكون هناك اجتماع للحديث بين كاف والنادي، قبل مواجهة الترجي بيومين تقريبا لم أنم بسبب تجهيز كافة التفاصيل".

وتابع "غير صحيح أن حالة علي معلول النفسية سيئة، منذ إصابته وهو متماسك جدا، وتم تجهيز كافة الأمور منذ الإصابة حتى العملية الجراحية ونتمنى عودته سريعا لأنه قيمة كبيرة سواء داخل أو خارج الملعب".

أما عن تجديده فأوضح "حاليا نحن في فترة راحة بعد دوري الأبطال، وسيتم طرح كافة الأمور بما فيها تجديد معلول عقب العودة، معلول متواجد في مصر حاليا وأترك الكشف عن موعد عودته للملاعب المحتمل للجهاز الطبي".

أما عن تفاصيل جلسته مع حسام حسن قال: "أمر طبيعي، وأتمنى له النجاح خاصة بعد تكاتف الجماهير حوله من أجل تعيينه، عندما يكون هناك حوار بين كل الأطراف يكون لمصلحة الكرة والمنتخب".

وكشف "تحدثت مع حسام حسن عن إرهاق اللاعبين بسبب خوض أكبر عدد من المباريات هذا الموسم وتم عرض الأمر عليه بالورقة والقلم من أجل تجهيز برنامجه خلال الفترة القصيرة بحثا عن حصوله على أكبر قدر من الاستفادة باللاعبين سواء في التدريبات أو المباريات".

وشدد بيبو "لا يمكن أن أجزم بمشاركة الشناوي في مباراة من المباراتين وهذا أمر يعود للجهاز الفني".

وعن تحمل الانتقادات قال بيبو: "تربيت داخل الملعب وأتعامل جيدا في تلك الظروف، لكن هناك أوقات يتم اصطياد أي مشكلة لربط اسمي فيها، عندما نخسر يقولون بيبو السبب وعند الفوز لا يتحدثون، ومع تكرار انتصاراتنا الفترة الأخيرة تم تغيير نظام الهجوم وأخيرا تم ربط اسمي بمشكلة مع بيرسي تاو".

واختتم بيبو تصريحاته "بيرسي تاو لم يتحدث معي ولكن اعترض على قرار الجهاز الفني باستبداله، هل أنا من يجري التغيير أم الجهاز الفني؟، تاو أخطأ مثل أي لاعب وتم التعامل مع الموقف لكن يجب وضع اسم بيبو في جملة مفيدة".

الأهلي خالد بيبو بيرسي تاو
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