بتواجد قندوسي.. غياب محرز وبلايلي وسليماني عن قائمة الجزائر لتصفيات كأس العالم

أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر قائمة الخضر لمبارتي غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت عدة مفاجآت.

ويلعب منتخب الجزائر ضد نظيره الغيني يوم 6 يونيو القادم بملعب نيلسون مانديلا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، قبل السفر إلى كمبالا لمواجهة أوغندا في الجولة الرابعة.

وشهدت القائمة تواجد أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا.

فيما غاب عنها النجوم رياض محرز وإسلام سليماني ويوسف بلايلي، كما غاب فارس شايبي لاعب آينتراخت فرانكفورت.

يذكر أن محرز غاب عن معسكر منتخب الجزائر الأول تحت قيادة بيتكوفيتش في مارس الماضي، بعدما أخبر المدرب الجديد أنه ليس جاهزا لحسم مستقبله الدولي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا وأسامة بن بوط ومصطفى زغبة

الدفاع: ريان آيت نوري وجوان حجام ويوسف عطال وكيفين غيطون وعيسى ماندي وزين الدين بلعيد ومحمد أمين مداني ومحمد أمين توجاي وشعيب كداد

الوسط: أحمد قندوسي وإسماعيل بن ناصر وحسام عوار ونبيل بن طالب ورامز زروقي

الهجوم: سعيد بن رحمة وياسين براهيمي وبغداد بونجاح ومحمد أمين عمورة وياسين بن زية وأنيس حاج موسى وأمين جويري ومنصف بكرار

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