الأفضل في الدوري السعودي - رونالدو الهداف برقم تاريخي.. وسيطرة هلالية

تسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر جائزة هداف الدوري السعودي عن موسم 2023-2024.

وسجل رونالدو 35 هدفا خلال الموسم الحالي ليكسر الرقم القياسي باسم المغربي عبد الرازق حمدالله الذي سجل 34 هدفا في موسم 2018-2019.

ولعب رونالدو خلال الموسم الحالي 31 مباراة في الدوري السعودي وسجل 35 هدفا.

فيما نال ياسين بونو حارس مرمى الهلال جائزة أفضل حارس عن موسم 2023-2024 بالدوري السعودي.

بونو المنضم لصفوف الهلال بداية الموسم الحالي قادما من إشبيلية لعب 31 مباراة وحافظ على نظافة شباكه خلال 15 مباراة منهم.

كما فاز جورج جيسوس مدرب الهلال بجائزة المدرب الأفضل بالدوري السعودي عن موسم 2023-2024.

جيسوس قاد الهلال للفوز بلقب الموسم الحالي من الدوري السعودي دون التعرض لأي هزيمة خلال 34 جولة.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من منافسات الدوري السعودي يوم 22 أغسطس المقبل.