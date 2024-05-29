كرة يد - في زغرب.. تحديد مواعيد مباريات منتخب مصر بـ بطولة العالم 2025

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

تحددت مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم 2025 لكرة اليد بعد الوقوع في المجموعة الثامنة رفقة كرواتيا إحدى الدول المستضيفة.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير للعام المقبل. (تعرف على نتائج القرعة من هنا)

ويتواجد منتخب مصر مع كرواتيا والأرجنتين والبحرين في مجموعته الثامنة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - مصر رفقة كرواتيا في مجموعات بطولة العالم 2025.. وطريق الفراعنة كرة يد - الكشف عن مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس مصر كرة يد - بمشاركة الثنائي المصري.. العربي يتوج بلقب كأس قطر كرة يد - الأهلي يحافظ على لقب دوري المحترفين بالفوز على الزمالك في اللقاء الفاصل

وتقام مباريات منتخب مصر على ملعب أرينا زغرب في كرواتيا.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

15 يناير 2025- مصر × الأرجنتين

17 يناير 2025 – البحرين × مصر

19 يناير 2025- مصر × كرواتيا

Draw reveals fantastic groups for the 2025 IHF Men's World Championship

ويتأهل أول ثلاثة فرق إلى منافسات الدور الرئيسي بجانب الثلاثي المتأهل من المجموعة الأخرى.

أي تضم المجموعة الأولى في الدور الرئيسي المتأهلين من المجموعتين الأولى والثانية وهكذا حتى المتأهلين من السابعة والثامنة.

وبذلك يصبح منتخب مصر في طريق فرق المجموعة السابعة والتي تضم كل من: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي.

وحينها أيضا سيستمر منتخب مصر في زغرب أيضا بكرواتيا في الدور الرئيسي.

وحقق منتخب مصر المركز السابع في آخر نسختين تمت إقامتهما.

وكان أفضل ترتيب لمنتخب مصر في بطولة العالم هو تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

كرة يد منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم لكرة اليد للرجال
نرشح لكم
كرة يد - مصر رفقة كرواتيا في مجموعات بطولة العالم 2025.. وطريق الفراعنة كرة طائرة- من بلاد السامبا إلى القاهرة .. البرازيلي كارلوس شوانكي مدربا للزمالك كرة سلة – إقامة نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد السكندري بحكام أجانب كرة طائرة - الزمالك يعلن تجديد تعاقد ست لاعبات.. وصفقة جديدة كرة سلة - لمواجهة الأهلي.. الاتحاد يحسم تأهله إلى نهائي الدوري بفوز ثالث على سبورتنج تنس - من أجل أولمبياد باريس.. ميار شريف تحسم تأهلها للدور الثاني بـ رولان جاروس كرة سلة - بـ 37 نقطة لـ نادين.. سيدات الأهلي تكررن الانتصار على سبورتنج بسلسلة نهائي الدوري كرة يد - الكشف عن مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس مصر
أخر الأخبار
الكعبي يضع الذهب على عنق المراهق.. أولمبياكوس بطل المؤتمر الأوروبي أمام فيورنتينا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل ميكالي: توقعنا مستوى أعلى في التحضير لـ أولمبياد باريس 3 ساعة | الكرة المصرية
كهربا: ليست لدي مشكلة مع الزمالك وأتمنى قمة ودية لصالح فلسطين.. وتوقعت التواجد بالمنتخب 3 ساعة | الدوري المصري
مران منتخب مصر - تدريبات بدنية وفنية في اليوم الأول استعدادا لتصفيات كأس العالم 3 ساعة | منتخب مصر
كهربا: كولر استفزني بتصريحه ولا يوجد في الأهلي مصطلح النجم الأوحد.. وتغير تاريخي مع الأحمر 3 ساعة | الدوري المصري
الاتحاد السعودي يمنع الحراس الأجانب في دوري الدرجة الأولى 3 ساعة | سعودي في الجول
"هذا لم يحدث".. كهربا يكشف كواليس لقطة إمام عاشور في نهائي كأس مصر 4 ساعة | الدوري المصري
الأفضل في الدوري السعودي - رونالدو الهداف برقم تاريخي.. وسيطرة هلالية 4 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة