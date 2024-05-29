كرة يد - في زغرب.. تحديد مواعيد مباريات منتخب مصر بـ بطولة العالم 2025

تحددت مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة العالم 2025 لكرة اليد بعد الوقوع في المجموعة الثامنة رفقة كرواتيا إحدى الدول المستضيفة.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير للعام المقبل. (تعرف على نتائج القرعة من هنا)

ويتواجد منتخب مصر مع كرواتيا والأرجنتين والبحرين في مجموعته الثامنة.

وتقام مباريات منتخب مصر على ملعب أرينا زغرب في كرواتيا.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

15 يناير 2025- مصر × الأرجنتين

17 يناير 2025 – البحرين × مصر

19 يناير 2025- مصر × كرواتيا

ويتأهل أول ثلاثة فرق إلى منافسات الدور الرئيسي بجانب الثلاثي المتأهل من المجموعة الأخرى.

أي تضم المجموعة الأولى في الدور الرئيسي المتأهلين من المجموعتين الأولى والثانية وهكذا حتى المتأهلين من السابعة والثامنة.

وبذلك يصبح منتخب مصر في طريق فرق المجموعة السابعة والتي تضم كل من: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي.

وحينها أيضا سيستمر منتخب مصر في زغرب أيضا بكرواتيا في الدور الرئيسي.

وحقق منتخب مصر المركز السابع في آخر نسختين تمت إقامتهما.

وكان أفضل ترتيب لمنتخب مصر في بطولة العالم هو تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.