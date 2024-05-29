كرة يد - مصر رفقة كرواتيا في مجموعات بطولة العالم 2025.. وطريق الفراعنة

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 21:46

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة يد

أسفرت قرعة منافسات بطولة العالم لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثامنة لنسخة 2025.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير للعام المقبل.

ويشارك 32 منتخبا في بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي.

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ويلعب منتخب مصر مبارياته بدور المجموعات في دولة كرواتيا، حيث يتواجد كل من كرواتيا والبحرين والأرجنتين.

وجاءت قرعة منافسات بطولة العالم لكرة اليد كالآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - التشيك – بولندا - سويسرا

المجموعة الثانية: الدنمارك - إيطاليا – الجزائر - تونس

المجموعة الثالثة: فرنسا - النمسا - قطر - الكويت

المجموعة الرابعة: المجر – هولندا – مقدونيا الشمالية - غينيا

المجموعة الخامسة: النرويج - البرتغال – البرازيل - أمريكا

المجموعة السادسة: السويد - إسبانيا – اليابان - تشيلي

المجموعة السابعة: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي

المجموعة الثامنة: مصر- كرواتيا – الأرجنتين - البحرين

ويتأهل أول ثلاثة فرق إلى منافسات الدور الرئيسي بجانب الثلاثي المتأهل من المجموعة الأخرى.

أي تضم المجموعة الأولى في الدور الرئيسي المتأهلين من المجموعتين الأولى والثانية وهكذا حتى المتأهلين من السابعة والثامنة.

وبذلك يصبح منتخب مصر في طريق فرق المجموعة السابعة والتي تضم كل من: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي

وحقق منتخب مصر المركز السابع في آخر نسختين تمت إقامتهما.

وكان أفضل ترتيب لمنتخب مصر في بطولة العالم هو تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

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