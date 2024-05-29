مبابي عن ناديه المقبل: سنعلن خلال أيام.. لا أطيق الانتظار

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

لا يطيق كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الانتظار لكشف هوية ناديه الجديد عقب نهاية تعاقده مع فريقه.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

وانتهى تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم ليحق له الانتقال لأي فريق آخر مجانا.

وتحدث مبابي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء قائلا: "سيتم الإعلان عن فريقي المقبل قريبا، خلال أيام سنعرف كل شيء".

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وواصل "لا أطيق الانتظار لتلك الخطوة، يتبقى أيام قليلة فقط لمعرفة النادي، أريد الاستمتاع حاليا هذه المرة بدون ناد".

وأضاف مازحا "أتمنى فقط أن يتمكن شخص ما من دفع راتبي لأن عقدي مع سان جيرمان انتهى".

وتابع "أريد أن أكون سعيدا سأغادر بلدي لأول مرة في حياتي وأنا متحمس حقا".

وعن الفريق الذي سيشجعه في نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "سأشاهد النهائي فقط مثلك –يقصد الصحفي- سأشاهده بالطبع فأنا أحب كرة القدم".

وسيقام النهائي السبت المقبل في ملعب ويمبلي بين ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد بعد عامين من رفضه الانتقال رغم الاتفاق على كافة التفاصيل وتجديد تعاقده مع سان جيرمان في نهاية المطاف آنذاك.

مبابي سان جيرمان
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