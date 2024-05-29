يقترب من النصر؟ شيفاز يعلن رحيل هييرو من منصب المدير الرياضي

أعلن نادي شيفاز جوادالاخارا المكسيكي رحيل الإسباني فيرناندو هييرو من منصب المدير الرياضي بعد عام ونصف من توليه المهمة.

وارتبط اسم المدافع الإسباني السابق بتولى منصب المدير الرياضي لـ نادي النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

ومنذ تولى شيفاز المهمة وصل الفريق للمرحلة الإقصائية للدوري المكسيكي 3 مرات متتالية.

كما حقق الفريق أعلى عدد نقاط في موسم واحد بمرحلة كلاوسورا 2023.

كما حجز الفريق مقعد المشاركة في كأس أبطال كونكاكاف 2025، بالإضافة لتحقيق فريقي تحت 18 وتحت 23 لقب الدوري المكسيكي.

وضم الفريق تحت قيادته كل من خافيير هيرنانديز وفيكتور جوزمان وإريك جوتيريز وأوسكار واهيلي وكادي كويل وريكاردو مارين وخوسيه كاستييو، وصعّد 7 لاعبين للفريق الأول.

وضم الفريق في منصب المدير الفني المدرب الأرجنتيني فيرناندو جاجو ومن قبله الصربي فليكو باونوفيتش.

وسبق أن أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية أن النصر اقترب من التوصل إلى اتفاق تام لتعيين أسطورة ريال مدريد كمدير رياضي.

وأشارت الصحيفة أن نادي النصر اتجه إلى هييرو بعد اعتذار البرتغالي ميجيل روبيرو وذلك بعدما توصل الطرفين إلى اتفاق.

وعمل هييرو مع كريستيانو رونالدو لاعب النصر في ريال مدريد إذ كان هييرو مساعدا لكارلو أنشيلوتي مدرب الفريق في موسم 2014-2015.

ودرب هييرو منتخب إسبانيا في كأس العالم 2018 في روسيا بعدما رحل خوليان لوبيتيجي قبل البطولة بفترة قصيرة لتدريب ريال مدريد.

وكذلك كان هييرو المدير الرياضي للاتحاد الإسباني وكذلك لنادي مالاجا من قبل.