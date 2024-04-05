بعد اعتذار مواطن رونالدو.. تقرير: النصر يقترب من تعيين هييرو كمدير رياضي

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 11:05

كتب : FilGoal

فيرناندو هييرو

اقترب نادي النصر السعودي من تعيين فرناندو هييرو المدير الرياضي الحالي لنادي ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي ليكون في المنصب ذاته في النصر.

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية أن النصر اقترب من التوصل إلى اتفاق تام لتعيين أسطورة ريال مدريد كمدير رياضي.

وأشارت الصحيفة أن نادي النصر اتجه إلى هييرو بعد اعتذار البرتغالي ميجيل روبيرو وذلك بعدما توصل الطرفين إلى اتفاق.

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وعمل هييرو مع كريستيانو رونالدو لاعب النصر في ريال مدريد إذ كان هييرو مساعدا لكارلو أنشيلوتي مدرب الفريق في موسم 2014-2015.

ودرب هييرو منتخب إسبانيا في كأس العالم 2018 في روسيا بعدما رحل خوليان لوبيتيجي قبل البطولة بفترة قصيرة لتدريب ريال مدريد.

وكذلك كان هييرو المدير الرياضي للاتحاد الإسباني وكذلك لنادي مالاجا من قبل.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة.

ومن المقرر أن يواجه النصر منافسه ضمك الذي يلعب فيه الدولي المصري طارق حامد اليوم الجمعة في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي.

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