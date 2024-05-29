تشيلسي سيعوض ليستر بـ 8 ملايين يورو للحصول على مدربه

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 14:10

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت عن المبلغ الذي سيدفعه تشيلسي من أجل الحصول على إنزو ماريسكا مدرب ليستر سيتي.

وفقا لرومانو فإن تشيلسي سيعوض ليستر بـ 8 ملايين يورو من أجل الموافقة على ترك مدربه يرحل.

وتوصل تشيلسي لاتفاق مع ماريسكا على أن يكون مدرب الفريق بالموسم الجديد.

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وسيجلب ماريسكا خمسة مساعدين برفقته كهجاز فني لتشيلسي أحدهم ويلي كاباييرو حارس مرمى الفريق السابق.

وسيوقع ماريسكا على عقد حتى 2029 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وقاد ماريسكا ليستر للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب" برصيد 97 نقطة.

وجاء إبسويتش تاون الذي يتواجد فيه الدولي المصري سام مرسي في الوصافة برصيد 96 نقطة وتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.

وكان ساوثامبتون الفريق الثالث الذي صعد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على منافسه ليدز يونايتد بهدف دون رد.

ويعتبر ماريسكا ثاني مساعدي جوارديولا انتقالا إلى مقعد الرجل الأول في الكرة الإنجليزية، بعد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.

تشيلسي ليستر سيتي
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