تقرير: ليفربول ضمن أندية مهتمة بنجم وسط بورتو

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي ضمن عدة أندية أوروبية مهتمة بضم الأرجنتيني آلان فاريلا لاعب وسط بورتو البرتغالي في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ديبورتيس 24" البرتغالية أن ليفربول يسعى لضم لاعب وسط مدافع جديد إلى صفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول سيلقى منافسة قوية مع مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ من أجل ضم آلان فاريلا.

وستتحرك الأندية الثلاثة من أجل محاولة ضم اللاعب بمجرد فتح سوق الانتقالات.

الأرجنتيني فاريلا البالغ من العمر 22 عاما يمتد تعاقده مع بورتو حتى عام 2028.

كما أن لديه شرط جزائي في تعاقده يبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

وانضم فاريلا لصفوف بورتو في الصيف الماضي قادما من بوكا جونيورز الأرجنتيني مقابل 8 ملايين يورو.

وشارك فاريلا مع بورتو في أولى مواسمه 44 مباراة.