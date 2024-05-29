عضو إدارة الأهلي: نحزن إذا فزنا بـ20 بطولة من أصل 23

يرى محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي أن ناديه يشعر بالحزن إذا فاز بـ20 بطولة من أصل 23.

وقال الغزاوي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي عندما يفوز بـ20 بطولة من أصل 23 بطولة يشعر بالحزن لخسارة 3 بطولات أكثر من الفوز بـ20 بطولة، ونعمل على معرفة أسباب خسارة هذه البطولات وندرس أسباب الفوز للحفاظ على هذا العدد من البطولات".

وأضاف "موديست يساعد الأهلي في تحقيق الفوز، قد يكون الجمهور لا يراه صفقة سوبر لكن معظم أهداف مؤثرة مثل هدفه الذي منح الفريق كأس السوبر وهدفه أمام بلدية المحلة".

وواصل "جمهور الأهلي لا يصبر وطموحه مرتفع وينتظر أن يكون أي لاعب جديد هو صفقة سوبر ولديهم الحق في ذلك".

وأردف "إمام عاشور لاعب مميز وسيقدم الإضافة في الأهلي وسيساعد الفريق في الحصول على المزيد من البطولات".

وأتم تصريحاته "أي لاعب ينضم للأهلي يدخل ضمن نظام النادي ويلتزم به حتى إذا كان قبل الأهلي غير ذلك".