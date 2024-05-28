كرة سلة - بـ 37 نقطة لـ نادين.. سيدات الأهلي تكررن الانتصار على سبورتنج بسلسلة نهائي الدوري

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 22:36

كتب : محمد سمير

نادين سلعاوي - سيدات الأهلي ضد سبورتنج كرة سلة

تقدمت سيدات الأهلي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب دوري السوبر عقب تكرار الانتصار على سبورتنج في سلسلة النهائي.

وحققت سيدات الأهلي الفوز على سبورتنج بنتيجة 89-79 في المباراة الثانية بسلسلة نهائي الدوري.

وقدمت نادين سلعاوي أداءا مذهلا بتسجيل 37 نقطة كأكثر اللاعبات تسجيلا للنقاط.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - سيدات الأهلي ينتصرن على سبورتنج في أول مباريات نهائي دوري السوبر سلة BAL - الأهلي يخسر فرصة الدفاع عن لقبه أمام بنغازي من ربع النهائي سلة BAL - الأهلي يخسر من الفتح الرباطي في المرحلة الترتيبية.. ومواجهة مكررة بربع النهائي سلة - في الـ48 من عمره.. سمعة يتوج بالدوري اللبناني للمرة الـ15

وبذلك تتقدم سيدات الأهلي في سلسلة نهائي الدوري بنتيجة 2-0، وتقام سلسلة النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

ويحتاج الأهلي الفوز في مباراة واحدة فقط من أجل التتويج بلقب الدوري.

أما سيدات سبورتنج فلا بديل عن تحقيق الانتصار في الثلاث مباريات المقبلة.

وتقام المباراة الثالثة بين الفريقين في تمام الثامنة من مساء الخميس على صالة حسن مصطفى.

كرة سلة سيدات الأهلي سبورتنج نادين سلعاوي
نرشح لكم
تنس - من أجل أولمبياد باريس.. ميار شريف تحسم تأهلها للدور الثاني بـ رولان جاروس كرة سلة - سيدات الأهلي ينتصرن على سبورتنج في أول مباريات نهائي دوري السوبر مباراة شهدت دعم غزة.. برشلونة يتوج بدوري أبطال أوروبا للسيدات اسكواش - نور ونوران وعسل.. ثلاثي مصري في نهائي بطولة العالم باريس 2024 - اللجنة الأولمبية المصرية تعلن زيادة القيمة المالية للفائزين بذهبية اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم في ذكرى النكبة.. سيدات فلسطين ينتصرن على بوهيميان الإيرلندي وديا اسكواش - علي فرج ونور الشربيني يواصلان الدفاع عن لقب بطولة العالم.. وتأهل عسل
أخر الأخبار
قد يغيب عن إفريقيا.. الوداد يخسر من أولمبك آسفي في الدوري المغربي 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
تنس - من أجل أولمبياد باريس.. ميار شريف تحسم تأهلها للدور الثاني بـ رولان جاروس 25 دقيقة | رياضة نسائية
كرة سلة - بـ 37 نقطة لـ نادين.. سيدات الأهلي تكررن الانتصار على سبورتنج بسلسلة نهائي الدوري 40 دقيقة | رياضة نسائية
بهدف حسام حسن.. سموحة يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي لافيينا 50 دقيقة | الكرة المصرية
توتنام يعلن ضم فيرنر 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيلينجهام الأفضل.. الكشف عن جوائز الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 ساعة | الدوري الإسباني
خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: مواجهة مصر أمام بوركينا فاسو في العاشرة مساء 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة