كرة سلة - بـ 37 نقطة لـ نادين.. سيدات الأهلي تكررن الانتصار على سبورتنج بسلسلة نهائي الدوري

تقدمت سيدات الأهلي خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب دوري السوبر عقب تكرار الانتصار على سبورتنج في سلسلة النهائي.

وحققت سيدات الأهلي الفوز على سبورتنج بنتيجة 89-79 في المباراة الثانية بسلسلة نهائي الدوري.

وقدمت نادين سلعاوي أداءا مذهلا بتسجيل 37 نقطة كأكثر اللاعبات تسجيلا للنقاط.

وبذلك تتقدم سيدات الأهلي في سلسلة نهائي الدوري بنتيجة 2-0، وتقام سلسلة النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

ويحتاج الأهلي الفوز في مباراة واحدة فقط من أجل التتويج بلقب الدوري.

أما سيدات سبورتنج فلا بديل عن تحقيق الانتصار في الثلاث مباريات المقبلة.

وتقام المباراة الثالثة بين الفريقين في تمام الثامنة من مساء الخميس على صالة حسن مصطفى.