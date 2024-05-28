توتنام يعلن ضم فيرنر

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 22:23

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - توتنام

أعلن توتنام اليوم الثلاثاء رسميا استعارته مجددا للاعبه تيمو فيرنر لمدة عام قادما من لايبزيج.

وكان فيرنر قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من لايبزيج إلى توتنام.

وأوضح النادي الإنجليزي أنه تقرر تمديد الإعارة لموسم 2024-2025 مع إمكانية شراء اللاعب نهائيا.

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وبذلك أصبح اللاعب الألماني أول صفقات توتنام الصيفية.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء فإن توتنام كان يرغب في تمديد الإعارة ب بذات شروط نظيرتها السابقة لكن تلك المرة حتى صيف عام 2025.

وخاض اللاعب صاحب الـ28 عاما مع توتنام 14 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة خلال الستة أشهر التي قضاها رفقة النادي.

وسيلعب توتنام الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما حل خامسا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان فيرنر بدأ مسيرته مع شتوتجارت ومنه انتقل إلى لايبزيج ثم تشيلسي.

وقضى فيرنر عامين مع تشيلسي من 2020 إلى 2022 قبل أن يعود إلى لايبزيج مجددا.

فيرنر توتنام لايبزيج
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