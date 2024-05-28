سكاي: توتنام يريد تمديد إعارة فيرنر

بدأ توتنام محادثاته مع لايبزيج الألماني من أجل تمديد إعارة تيمو فيرنر لموسم آخر.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن توتنام يرغب في تمديد الإعارة بعد ستة أشهر ماضية.

وبناء عليه فإن توتنام يرغب في تمديد الإعارة بذات الشروط لكن تلك المرة حتى صيف عام 2025.

وخاض اللاعب صاحب الـ28 عاما مع توتنام 14 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة خلال الستة أشهر التي قضاها رفقة النادي.

وسيلعب توتنام الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما حل خامسا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان فيرنر بدأ مسيرته مع شتوتجارت ومنه انتقل إلى لايبزيج ثم تشيلسي.

وقضى فيرنر عامين مع تشيلسي من 2020 إلى 2022 قبل أن يعود إلى لايبزيج مجددا.