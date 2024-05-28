فان دايك: لهذه الأسباب لم يناقش ليفربول مسألة تجديد عقدي

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

ليفربول - ولفرهامبتون - فان دايك

برر فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عدم قيام إدارة ناديه ببدء المفاوضات معه حول تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وينتهي عقد فان دايك مع ليفربول في نهاية موسم 2024-2025 مثل محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد.

وقال فان دايك في تصريحات للصحفيين: "لم تبدأ مفاوضات تمديد تعاقدي بعد. وهذا ليس مفاجئا".

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وأوضح الدولي الهولندي "وذلك لأن النادي كان مشغولا تمامًا بالمدرب الجديد والجهاز الفني وكل شيء".

وتابع "لذلك ليس من المنطقي البدء في مفاوضات تجديد عقود اللاعبين قبل استقرار الأمور".

وأتم "سنرى كيف ستسير الأمور لاحقا".

ويدخل ليفربول مرحلة جديدة بعد تولي الهولندي آرني سلوت منصب المدير الفني خلفا ليورجن كلوب.

وحقق فان دايك مع كلوب كل النجاحات وأصبح من نجوم الدوري الإنجليزي.

وتوج معه بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

فيرجيل فان دايك ليفربول
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