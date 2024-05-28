حمدي فتحي: كولر لم يوافق على رحيلي من الأهلي.. وتشاجرت مع أكرم توفيق

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 00:32

كتب : FilGoal

حمدي فتحي لاعب الوكرة

شدد حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري أن مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي رفض رحيله.

وقال حمدي فتحي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الوكرة شاهدني في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد، المفاوضات أخذت الكثير من الوقت، لكن في النهاية تمت بنجاح، مارسيل كولر لم يوافق لى رحيلي، لكن جلست معه واقتنع".

وأضاف "حصلت مع الأهلي على كل البطولات ولا يوجد أكثر من ذلك، والمقابل المادي للنادي ولي كان جيد، وليس من أجل ذلك فقط، بل للابتعاد عن الضغوط أيضا".

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وأكمل "الأهلي يستهدف الفوز طوال الوقت ويجب إعطاء 100% كل مباراة وتكون مطالب الحصول على جميع البطولات ولذلك الضغط كبير".

وأنهى حديثه قائلا: "كنت أتشاجر مع أكرم توفيق بسبب تدخلاته القوية بعد إصابته الأولى بسبب خوفي عليه من الإصابة مرة أخرى".

وانتقل فتحي إلى الوكرة في الصيف الماضي مقابل 3 ملايين يورو.

ولعب فتحي 19 مباراة خلال الموسم وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

الدوري المصري الأهلي مارسيل كولر الوكرة
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