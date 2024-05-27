تركي آل الشيخ يكشف حقيقة طلب السعودية استضافة السوبر الإفريقي

الإثنين، 27 مايو 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية حقيقة تقدم الهيئة بعرض لاستضافة مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وقال آل الشيخ في حسابه عبر فيسبوك: "إشاعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الإفريقي غير صحيحة، ولا نية لنا لذلك".

وضرب الأهلي موعدا ناريا مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي بعدما توج بدوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية له على التوالي والـ12 في تاريخه بعدما فاز على الترجي بهدف دون رد في إياب النهائي في استاد القاهرة اليوم السبت.

أما الزمالك فكان فاز على نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية بفضل هدف خارج الأرض بعدما تعادلا ذهابا وإيابا بهدفين لمثلهما في مجموع المباراتين.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الخميس الماضي الموعد المبدئي للسوبر الإفريقي والذي سيكون في الفترة من 25 إلى 30 من شهر يونيو المقبل.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي بعد نسخة عام 1994.

ففي سنة 1994 فاز الزمالك على الأهلي بهدف أيمن منصور.

أما فيما يخص المباريات النهائية فستكون هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها عملاقي العاصمة المصرية القاهرة.

إذ أنه بعد سوبر 1994 التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

وحينها فاز الأهلي باللقب بفضل هدف محمد مجدي "أفشة".

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