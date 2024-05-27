بروكسي يحتج على تأجيل مباراة الزمالك: قرار مخالف ويجب تحديد الموعد فورا

تقدم نادي بروكسي باحتجاج رسمي أمام الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تأجيل مباراة الزمالك بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وأوضح بروكسي في بيانه أنه يحتجح على عدم ذكر سبب التأجيل بالخطاب الذي ورد للنادي، الأمر الذي يجعل التأجيل غير مبرر من وجهة نظره.

أما إذا كان سبب التأجيل هو "عدم وجود اللاعبين الدوليين بفريق الزمالك"، فقد ذكر بروكسي أن ذلك "يخالف ما جاء به جدول كأس مصر بدور الـ 32 لموسم 2023-2024 الذي نص على إقامة مباريات دور الـ 32 بدون اللاعبين الدوليين في المنتخب الوطني".

كما احتج بروكسي على عدم تضمن خطاب التأجيل لموعد محدد لإقامة المباراة، الأمر الذي اعتبره يضر بمصلحة النادي، حيث لم يضع في الاعتبار أن الفريق أنهى مبارياته بدوري القسم الثاني "أ" يوم الأربعاء 8 مايو 2024.

ومنذ ذلك الوقت والفريق في معسكر استعداد لمباراة الزمالك في دور الـ 32 لكأس مصر وفقًا للموعد السالف تحديده.

وبناء عليه طالب بروكسي بتحديد موعد المباراة بشكل واضح.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 30 مايو 2024 على ملعب المقاولون العرب في الثامنة مساء، وتم تأحيلها إلى موعد يتم تحديده فيما بعد.