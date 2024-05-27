انتهت الدوري المصري – الاتحاد (0)-(2) الزمالك.. فوز الأبيض

الإثنين، 27 مايو 2024 - 18:41

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد السكندري - ناصر ماهر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 25 من الدوري المصري والتي تقام على استاد برج العرب.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل الاتحاد السكندري – مابولولو يقود الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك – عودة صبحي.. وفتوح أساسي ضد الاتحاد

نهاية المباراة بفوز الزمالك بثنائية

ق 88: جوووووول زياد كمال والثالث

ق 82: خروج ناصر ماهر وعمر جابر ونزول زياد كمال وسيد عبد الله

ق 75: الثالث يضيع بغرابة

ق 60: نزول شحاتة بدلا من عبد الله السعيد ومصطفى شلبي

ق 58: جوووول الجزيري والثاني

ق 50: هدف غير محتسب للاتحاد السكندري عن طريق بواتينج الذي يقف في موقف تسلل

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك

ق 46: التعادل يضيع من مابولولو

ق 43: نداي يهدر الثاني

ق 28: جوووول ناصر ماهر والأول

ق 25: مطالبات بركلة جزاء ولكن تسلل

ق 19: محاولة من الزمالك بعد عرضية السعيد ومتابعة المثلوثي

ق 2: انطلاقة من ناصر ماهر وعرضية يتابعها الجزيري ويتصدى المهدي سليمان ويبعدها الدفاع

انطلاق المباراة

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
جوميز: هكذا أوقفنا مابولولو.. ولم يكن منطقيا إلا التأجيل الزمالك يستعيد الانتصارات في الدوري بثنائية ضد الاتحاد مدرب بيراميدز: إيقاف رمضان صبحي غريب للغاية.. كيف يتم ذلك دون أن تثبت إدانته؟ إبراهيم عادل: مؤجلات الأهلي؟ نركز على مبارياتنا فقط.. وهدفي الاحتراف وأدعم رمضان الجزيري يسجل في الاتحاد ويصل للهدف الـ50 في الدوري المصري جريدة الوقائع المصرية: تغيير اسم نادي فيوتشر إلى مودرن سبورت ناصر ماهر يسجل ذهابا وإيابا في الاتحاد مع الزمالك.. ورقم تاريخي لـ عمر جابر التاسع تواليا.. بيراميدز يواصل سلسلة الانتصارات بالفوز على الجونة
أخر الأخبار
بيان من الترجي بشأن حضور الجمهور نهائي إفريقيا ضد الأهلي 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوميز: هكذا أوقفنا مابولولو.. ولم يكن منطقيا إلا التأجيل 20 دقيقة | الدوري المصري
تنس - بعد الخروج من رولان جاروس.. نادال: قد أعتزل خلال شهرين 47 دقيقة | رياضات أخرى
الزمالك يستعيد الانتصارات في الدوري بثنائية ضد الاتحاد ساعة | الدوري المصري
مدرب بيراميدز: إيقاف رمضان صبحي غريب للغاية.. كيف يتم ذلك دون أن تثبت إدانته؟ ساعة | الكرة المصرية
إبراهيم عادل: مؤجلات الأهلي؟ نركز على مبارياتنا فقط.. وهدفي الاحتراف وأدعم رمضان ساعة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ يكشف حقيقة طلب السعودية استضافة السوبر الإفريقي ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب الألومنيوم لـ في الجول: تحديد موعد مبكر لمباراة الأهلي أو الانسحاب من الكأس ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 3 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة