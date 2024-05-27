انتهت الدوري المصري – الاتحاد (0)-(2) الزمالك.. فوز الأبيض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 25 من الدوري المصري والتي تقام على استاد برج العرب.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بثنائية

ق 88: جوووووول زياد كمال والثالث

ق 82: خروج ناصر ماهر وعمر جابر ونزول زياد كمال وسيد عبد الله

ق 75: الثالث يضيع بغرابة

ق 60: نزول شحاتة بدلا من عبد الله السعيد ومصطفى شلبي

ق 58: جوووول الجزيري والثاني

ق 50: هدف غير محتسب للاتحاد السكندري عن طريق بواتينج الذي يقف في موقف تسلل

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك

ق 46: التعادل يضيع من مابولولو

ق 43: نداي يهدر الثاني

ق 28: جوووول ناصر ماهر والأول

ق 25: مطالبات بركلة جزاء ولكن تسلل

ق 19: محاولة من الزمالك بعد عرضية السعيد ومتابعة المثلوثي

ق 2: انطلاقة من ناصر ماهر وعرضية يتابعها الجزيري ويتصدى المهدي سليمان ويبعدها الدفاع

انطلاق المباراة