انتهت الدوري المصري – الاتحاد (0)-(2) الزمالك.. فوز الأبيض
الإثنين، 27 مايو 2024 - 18:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 25 من الدوري المصري والتي تقام على استاد برج العرب.
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نهاية المباراة بفوز الزمالك بثنائية
ق 88: جوووووول زياد كمال والثالث
ق 82: خروج ناصر ماهر وعمر جابر ونزول زياد كمال وسيد عبد الله
ق 75: الثالث يضيع بغرابة
ق 60: نزول شحاتة بدلا من عبد الله السعيد ومصطفى شلبي
ق 58: جوووول الجزيري والثاني
ق 50: هدف غير محتسب للاتحاد السكندري عن طريق بواتينج الذي يقف في موقف تسلل
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك
ق 46: التعادل يضيع من مابولولو
ق 43: نداي يهدر الثاني
ق 28: جوووول ناصر ماهر والأول
ق 25: مطالبات بركلة جزاء ولكن تسلل
ق 19: محاولة من الزمالك بعد عرضية السعيد ومتابعة المثلوثي
ق 2: انطلاقة من ناصر ماهر وعرضية يتابعها الجزيري ويتصدى المهدي سليمان ويبعدها الدفاع
انطلاق المباراة