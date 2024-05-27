بعد عدم قانونية مشاركة رمضان.. انضمام إبراهيم عادل لمنتخب مصر وتأجيل مباراة بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن استدعاء لاعبه إبراهيم عادل لصفوف منتخب مصر الأول.

وقال بيراميدز في بيان عبر مركزه الإعلامي:

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بشأن اختيار المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي، لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

ويستعد المنتخب لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي ٦ و١٠ يونيو الجاري في إطار تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن ينضم إبراهيم عادل للمعسكر الذي ينطلق غدا، إلى جانب الثنائي السابق مصطفى فتحي ومحمد حمدي.

وبذلك، سيتم تأجيل مباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر بعد استدعاء إبراهيم عادل للمنتخب.

حيث أن ذلك يعني وصول عدد اللاعبين المنضمين من بيراميدز إلى 3 لاعبين، بإضافة عادل إلى محمد حمدي ومصطفى فتحي.

وكان اتحاد الكرة قد أكد إقامة مباراة بيراميدز والنصر في كأس مصر والمقرر لها يوم الجمعة 31 مايو بموعدها الطبيعي لوجود اثنين من بيراميدز فقط في معسكر منتخب مصر، وهو ما تغير اليوم رسميا.

على الجانب الآخر أعلن منتخب مصر عن القائمة النهائية باستدعاء إبراهيم عادل، بعد نهاية مدة الاستفسار بشأن قانونية مشاركة رمضان صبحي.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الرد جاء بإيقاف رمضان عن المشاركة في أي مباراة سواء مع ناديه أو المنتخب لحين الفصل في نتيجة التحقيقات التي سيخضع لها بسبب فساد عينة المنشطات.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري)

خط الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) - رامي ربيعة (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - محمد هاني (الأهلي) - أكرم توفيق (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك)

خط الوسط: مروان عطية (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - إمام عاشور ( الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك)

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أحمد أمين قفة (إنبي) - محمد شريف (الخليج السعودي).