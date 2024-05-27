التاسع تواليا.. بيراميدز يواصل سلسلة الانتصارات بالفوز على الجونة

الإثنين، 27 مايو 2024 - 18:02

كتب : محمد رؤوف

بيراميدز والجونة

واصل بيراميدز تحقيق النتائج الإيجابية بالفوز على منافسه الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد إبراهيم عادل.

وللمباراة التاسعة على التوالي يحقق بيراميدز الفوز في الدوري.

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وبدأ بيراميدز سلسلة الانتصارات ضد الجونة أيضا، بعدما هزمه بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثامنة أي من الدور الأول.

ودخل مروان حمدي في تبديل في الدقيقة 63 بدلا من فيستون مايلي وحصل البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 76 وتلقى الإنذار الثاني في الدقيقة 85 وطرد.

ويعتبر بيراميدز الهجوم الأقوى في الدوري بتسجيله 34 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا فقط.

وخسر بيراميدز طوال الدوري حتى الآن مرة واحدة فقط وكانت ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر فلم ينتصر الجونة للمباراة الخامسة على التوالي إذ خسر 3 مرات وتعادل مرتين.

ووصل بيراميدز للنقطة 53 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 30 في المركز الـ11.

وبدأ بيراميدز ضاغطا وسدد وليد الكرتي كرة رأسية في الدقيقة 21 ومرت بجوار القائم الأيمن.

وأحرز إبراهيم عادل الهدف في الدقيقة 27 من صناعة فيستون مايلي وسدد عادل الكرة بالقرب منطقة الـ6 ياردات.

وفي الدقيقة 76 سدد مروان حمدي رأسية قوية بعد عرضية من محمد الشيبي من ركلة ركنية.

وحافظ بيراميدز على هدفه الوحيد وتمكن من الحصول على 3 نقاط غالية في مشوار الدوري.

بيراميدز الجونة الدوري المصري إبراهيم عادل
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