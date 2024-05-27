التشكيل - الكرتي وتوريه يقودان بيراميدز.. وأرنو وشيكودي في هجوم الجونة

الإثنين، 27 مايو 2024 - 15:24

كتب : FilGoal

بيراميدز - الجونة

يقود الثنائي وليد الكرتي وبلاتي توريه وسط بيراميدز أمام الجونة.

ويستضيف بيراميدز فريق الجونة ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري.

ويقود أرنو وشيكودي هجوم فريق الجونة.

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ويعوض إبراهيم عادل غياب رمضان صبحي الذي تم إيقافه من منظمة مكافحة المنشطات المصرية مؤقتا. (تفاصيل)

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود صابر - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمدي

بينما تشكيل الجونة كالآتي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: أحمد محمود - محمد عماد - أحمد حسام - أحمد عبد الرسول.

الوسط: عبد الله عبادي - أيمن موكا - أحمد شوشة - إمانويل لاكي.

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا - جبريل شيكودي.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 50 نقطة من 21 مباراة.

بينما الجونة في المركز الحادي عشر بـ 30 نقطة من 23 مباراة.

الدوري المصري بيراميدز الجونة
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