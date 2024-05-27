التشكيل - الكرتي وتوريه يقودان بيراميدز.. وأرنو وشيكودي في هجوم الجونة
الإثنين، 27 مايو 2024 - 15:24
كتب : FilGoal
يقود الثنائي وليد الكرتي وبلاتي توريه وسط بيراميدز أمام الجونة.
ويستضيف بيراميدز فريق الجونة ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري.
ويقود أرنو وشيكودي هجوم فريق الجونة.
ويعوض إبراهيم عادل غياب رمضان صبحي الذي تم إيقافه من منظمة مكافحة المنشطات المصرية مؤقتا. (تفاصيل)
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي
الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل
الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود صابر - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمدي
بينما تشكيل الجونة كالآتي:
حراسة المرمى: صبحي سليمان
الدفاع: أحمد محمود - محمد عماد - أحمد حسام - أحمد عبد الرسول.
الوسط: عبد الله عبادي - أيمن موكا - أحمد شوشة - إمانويل لاكي.
الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا - جبريل شيكودي.
ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 50 نقطة من 21 مباراة.
بينما الجونة في المركز الحادي عشر بـ 30 نقطة من 23 مباراة.