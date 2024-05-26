خبر في الجول - إيقاف رمضان صبحي لحين انتهاء التحقيقات بشأن فساد عينة المنشطات

أرسلت اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات خطابا لـ بيراميدز واتحاد الكرة بإيقاف رمضان صبحي محليا ودوليا.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وغاب اللاعب عن قائمة بيراميدز ضد الجونة في الجولة 25 من الدوري المصري، كما لم ينضم لمعسكر منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الإيقاف يمتد لحين انتهاء التحقيقات معه بشأن فساد عينة تحليل المنشطات.

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق: "تلقينا خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز".

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com: "رمضان صبحي خضع لتحليل المنشطات بعد أحد المباريات القارية، وأثناء التحليل نشبت مشادة بينه وبين الطبيب الذي يحصل على العينة".

وأضاف "منظمة مكافحة المنشطات أخطرتنا بعد ذلك بتلف العينة الأولى مع الاحتفاظ بالعينة الثانية مغلقة وضرورة التوضيح خلال 14 يوما لسبب تلف العينة".

وواصل "سنرد في خطاب خلال أيام بأن رمضان صبحي لاعب دولي منذ فترة طولية وخضع لتحليل المنشطات لعشرات المرات وكانت دائما سلبية، وأن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حصلت على 6 عينات من رمضان صبحي خلال تلك الفترة وكانت سلبية".

وأتم تصريحاته "لا صحة لورود ما يفيد إيجابية عينة رمضان صبحي وسنقاضي كل من ادعى ذلك دون أي أسانيد".

وأوضح حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية، تفاصيل وخطوات سحب عينة المنشطات من اللاعبين، والمسؤول في حالة تلف عينة المنشطات أو عدم مطابقتها.

وقال كمال في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس: "ما يتم تداوله عن التلاعب أو عدم تطابق عينة رمضان صبحي غير دقيق، فاللاعب لا ينفرد بنفسه في غرفة مغلقة للحصول على عينة منه وإنما يجري الكشف عن المنشطات أمام المسؤول عن الحصول على العينة".

وأوضح رئيس اللجنة الطبية أن تواجد المسؤول عن سحب العينة، يمنع أي مجال للشك أو منح الفرصة للاعب للتلاعب بالعينة، مضيفا: "بالتالي إذا ثبت عدم مطابقتها أو التلاعب بها سيتم سؤال المسؤول عن أخذ العينة، وكذلك تتبع تداول العينة حتى وصولها للمعمل، وخطوات الحفظ والنقل".

وأشار إلى أنه إذا شك الشخص المسؤول عن الحصول على العينة في تلاعب اللاعب، فيسجل تلك الملاحظة في الاستمارة.

واختتم دكتور حسن كمال: "من حق اللاعب عدم الإعلان عن الأمر، ويجب أن يلتزم الجميع بالسرية حتى صدور القرار النهائي، وهناك بعض اللاعبين تلقوا ملاحظات ولم يعلم أحدًا شيئا".

وخاض رمضان الموسم الجاري 22 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3 بقميص بيراميدز.

وغاب رمضان صبحي عن قائمة منتخب مصر في معسكر شهر مارس الماضي بسبب الإصابة حينها.