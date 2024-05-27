NBA - دالاس يقترب من نهائي البطولة بإسقاط مينيسوتا للمباراة الثالثة تواليا

الإثنين، 27 مايو 2024 - 11:17

كتب : FilGoal

دالاس مافريكس - لوكا دونشيتش

قاد لوكا دونتشيتش وكايري إرفينج ثنائي دالاس مافريكس الفريق للاقتراب من التأهل لنهائي دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بعد الفوز على منافسه مينيسوتا تمبرولفز في ثالث مباريات سلسلة نهائي القسم الغربي.

وسجل الثنائي 66 نقطة ليحقق الفريق الفوز الثالث على التوالي على مينيسوتا بنتيجة 116-107، لتصبح نتيجة السلسلة 3-0.

ويحتاج دالاس لفوز وحيد للعبور إلى نهائي البطولة.

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ولم يسبق لأحد أن عاد من التأخر 0-3 في أي سلسلة بالإقصائيات.

وسجل دونتشيتش 33 نقطة مثل زميله إرفينج الذي أحرز 14 نقطة منها في الربع الاخير الحاسم.

على الجانب الآخر، كان أنتوني إدواردز 26 نقطة أفضل مسجلي مينيسوتا.

ويلعب الفائز من هذه السلسلة ضد الفائز في نهائي القسم الشرقي الذي يتقدم فيه بوسطن سلتيكس على إنديانا بايسرز 3-0 أيضا.

دالاس مافريكس مينيسوتا تمبرولفز NBA
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