كرة يد - بمشاركة الثنائي المصري.. العربي يتوج بلقب كأس قطر

توج العربي بلقب كأس قطر لكرة اليد بمشاركة الثنائي المصري محمد علي وعبد الرحمن فيصل.

وحصد العربي اللقب الثاني في تاريخه بكأس قطر والأول منذ موسم 2010-2011.

وفاز العربي على الدحيل في المباراة النهائية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 29-29.

وعقب الوصول لرميات الجزائية انتصر العربي بنتيجة 35-34.

🏆🥇| صور تتويج #العربي بطلا لـ #كأس_قطر لــ #كرة_اليد للموسم الرياضي 2023 / 2024 و الدحيل يحل وصيفا .. pic.twitter.com/cr02YZJVbv — Qatar Handball Association (@Qatarhandball) May 26, 2024

وانضم محمد علي لصفوف العربي معارا من فريق بيتيجهايم الألماني.

وقاد علي فريقه الألماني للتأهل الدوري الألماني الموسم المقبل.

وأعير عبد الرحمن فيصل من الأهلي لصفوف العربي.