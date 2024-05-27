كرة يد - بمشاركة الثنائي المصري.. العربي يتوج بلقب كأس قطر

الإثنين، 27 مايو 2024 - 00:05

كتب : FilGoal

العربي القطري

توج العربي بلقب كأس قطر لكرة اليد بمشاركة الثنائي المصري محمد علي وعبد الرحمن فيصل.

وحصد العربي اللقب الثاني في تاريخه بكأس قطر والأول منذ موسم 2010-2011.

وفاز العربي على الدحيل في المباراة النهائية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 29-29.

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وعقب الوصول لرميات الجزائية انتصر العربي بنتيجة 35-34.

وانضم محمد علي لصفوف العربي معارا من فريق بيتيجهايم الألماني.

وقاد علي فريقه الألماني للتأهل الدوري الألماني الموسم المقبل.

وأعير عبد الرحمن فيصل من الأهلي لصفوف العربي.

العربي القطري محمد علي عبد الرحمن فيصل
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