كرة يد - بمشاركة الثنائي المصري.. العربي يتوج بلقب كأس قطر
الإثنين، 27 مايو 2024 - 00:05
كتب : FilGoal
توج العربي بلقب كأس قطر لكرة اليد بمشاركة الثنائي المصري محمد علي وعبد الرحمن فيصل.
وحصد العربي اللقب الثاني في تاريخه بكأس قطر والأول منذ موسم 2010-2011.
وفاز العربي على الدحيل في المباراة النهائية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 29-29.
وعقب الوصول لرميات الجزائية انتصر العربي بنتيجة 35-34.
🏆🥇| صور تتويج #العربي بطلا لـ #كأس_قطر لــ #كرة_اليد للموسم الرياضي 2023 / 2024 و الدحيل يحل وصيفا .. pic.twitter.com/cr02YZJVbv— Qatar Handball Association (@Qatarhandball) May 26, 2024
وانضم محمد علي لصفوف العربي معارا من فريق بيتيجهايم الألماني.
وقاد علي فريقه الألماني للتأهل الدوري الألماني الموسم المقبل.
وأعير عبد الرحمن فيصل من الأهلي لصفوف العربي.
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