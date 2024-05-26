انتهت الدوري المصري - الطلائع (1)-(0) البلدية.. فوز قاتل
الأحد، 26 مايو 2024 - 18:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد بلدية المحلة في الجولة 25 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد جهاز الرياضة العسكري في السابعة مساءً.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+3: جووول قااااتل بول جوليوس يسجل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 17: تسديدة جودوين شيكا يتصدى لها أحمد حسين
بداية اللقاء
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