انتهت الدوري المصري - الطلائع (1)-(0) البلدية.. فوز قاتل

الأحد، 26 مايو 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد بلدية المحلة في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد جهاز الرياضة العسكري في السابعة مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: جووول قااااتل بول جوليوس يسجل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 17: تسديدة جودوين شيكا يتصدى لها أحمد حسين

بداية اللقاء

بلدية المحلة طلائع الجيش الدوري المصري
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