سلة BAL - الأهلي يخسر فرصة الدفاع عن لقبه أمام بنغازي من ربع النهائي

الأحد، 26 مايو 2024 - 17:53

كتب : FilGoal

الجندي - الأهلي سلة

خسر الأهلي فرصة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BALوودع المسابقة في نسختها الرابعة بالخسارة من أهلي بنغازي بنتيجة 86-77 في ربع النهائي.

ولأول مرة لا يصل فريق مصري لنصف نهائي البطولة، حيث حصد الزمالك لقب النسخة الأولى في 2021 واحتل المركز الثالث في 2022، وفاز الأهلي بلقب النسخة الماضية.

وكان الأهلي فاز على الفريق الليبي مرتين في دور المجموعات، لكنه خسر في ربع النهائي وودع المسابقة مبكرا.

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وسيلتقي أهلي بنغازي مع الفائز من مباراة ريفرز هوبرز النيجيري والاتحاد المسنتيري التونسي في نصف النهائي.

وصف المباراة

سجل إيهاب أمين أول سلة للأهلي وتقدم الفريق الليبي بنتيجة 8-6 في منتصف الربع الأول.

ظل التعادل سائدا حتى وصل لـ 14-14، وانتهى الربع الأول بنتيجة 15-14 لأهلي بنغازي.

وفي الربع الثاني تقدم الأهلي لأول مرة بفارق نقطة 18-17، وعاد الفريق الليبي للتقدم في منتصفه بنتيجة 26-24.

وانتهت الفترة الثانية بنتيجة 38-36.

تراجع الأهلي في بداية الربع الثالث ووصل الفارق لـ 11 نقطة لتصبح النتيجة 50-39 لصالح الفريق الليبي.

وحاول الأهلي تقليص الفارق وأصبح 3 نقاط فقط لكن ثلاثية لأهلي بنغازي أنهت الربع الثالث بنتيجة 55-49.

وصل الفارق لـ 14 نقطة بنتيجة 66-52 للفريق الليبي، وارتفع لـ 16 نقطة بنتيجة 73-57 قبل 4 دقائق على نهاية اللقاء.

وسجل عمرو الجندي ثلاثيتين متتاليتين قلصا الفارق لـ 10 نقاط بنتيجة 67-77 للفريق الليبي.

الفارق تقلص وأصبح 6 نقاط قبل 50 ثانية على نهاية اللقاء، وأصبح 5 قبل 22 ثانية على النهاية.

وانتهت المباراة بفوز أهلي بنغازي بنتيجة 86-77.

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